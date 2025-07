WALLIX : WALLIX annonce la nomination de M. Thierry Rouquet à son Conseil d'administration et la création d'un Comité dédié aux projets d'investissements stratégiques

Paris, 31 juillet 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce la nomination de M. Thierry Rouquet à son Conseil d'administration et la création d'un Comité dédié aux projets d'investissements stratégiques, qu'il présidera.

Nomination de M. Thierry Rouquet en tant qu'administrateur indépendant

Approuvée lors de l'Assemblée générale du 5 juin 2025, la nomination de M. Thierry Rouquet, 65 ans, en tant qu'administrateur indépendant vient renforcer et structurer la gouvernance de WALLIX.

M. Thierry Rouquet dispose d'une solide expérience dans le secteur de la cybersécurité et particulièrement dans le segment de la cybersécurité industrielle, acquise à travers un parcours entrepreneurial et de nombreuses opérations d'investissements dans le secteur.

M. Thierry Rouquet est cofondateur et membre du comité stratégique d'Auriga Cyber Ventures, un fonds d'investissement créé en 2021 dédié à la cybersécurité en France et en Europe. Il est également associé et membre du comité stratégique de Cygo Entrepreneurs, un venture studio dédié à la création de startups en cybersécurité. Il siège aux conseils d'administration de RazorSecure (éditeur britannique de solutions de cybersécurité pour le ferroviaire), Egerie (startup française spécialisée dans la gestion des risques et la gouvernance cyber) et Greenpact, un venture studio dédié à la transition environnementale.

M. Thierry Rouquet dispose d'une expérience entrepreneuriale forte et a fondé et dirigé plusieurs entreprises technologiques. En 2003, il reprend Arkoon Network Security, éditeur français de solutions de cybersécurité, l'introduit en bourse en 2007 avant de le céder en 2013 à Airbus Defence & Space, qui le renomme Stormshield. En 2014, il cofonde Sentryo, une startup spécialisée dans la cybersécurité des systèmes industriels, qu'il revend en 2019 à Cisco Systems. Il rejoint alors Cisco pour diriger le développement commercial mondial de l'unité IoT jusqu'en 2023.

Création d'un Comité d'engagement dédié aux projets d'investissements stratégiques

Le Comité d'engagement a pour principales missions de conseiller la Société et d'émettre des recommandations en matière d'investissements stratégiques. Ceci implique :

L'examen, la revue et le suivi des différents projets d'investissements stratégiques de WALLIX ;

La communication au Conseil d'Administration de la position du Comité d'engagement sur les projets d'investissements stratégiques.

Le Conseil d'administration a ainsi nommé :

M. Thierry Rouquet, administrateur indépendant, en qualité de Président du Comité d'engagement ;

GLX Consulting représentée par M. Guy Lacroix, administrateur indépendant ;

M. Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX ;

M. Amaury Rosset, Directeur Général Délégué de WALLIX et administrateur.

Jean-Noël de GALZAIN, cofondateur et Président Directeur Général de WALLIX, déclare : « Nous sommes enchantés d'accueillir Thierry au Conseil d'administration de WALLIX. Thierry est un entrepreneur en série, expert de la cybersécurité particulièrement des systèmes industriels dont il est un pionnier en Europe. Après avoir cédé Sentryo à Cisco en 2019, il a également pu accompagner l'industrialisation et le passage à l'échelle au niveau mondial de son offre, sur une thématique au cœur de notre stratégie : l'OT Security.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la cyber, Thierry mettra son expertise stratégique et financière au service de la croissance du Groupe. Sa nomination s'accompagne de la création d'un Comité d'engagement destiné à accompagner les projets stratégiques de WALLIX. C'est un jalon supplémentaire dans la structuration de la gouvernance de la société au service de notre ambition d'hyper-croissance organique, et de création d'un Champion Européen de la cyber, à l'heure où une nouvelle consolidation du marché est entamée. »

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 600 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

