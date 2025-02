WALLIX : Stratégie Channel 2025 : rendre les partenaires autonomes pour renforcer la présence de WALLIX sur le marché de la cybersécurité

Paris, le 27 février 2025 – WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité européen et leader reconnu dans la gestion des identités et des accès, propose des solutions simples et sécurisées permettant d'évoluer librement dans les environnements numériques et industriels. WALLIX a officiellement lancé sa stratégie Channel 2025, qui marque un tournant audacieux visant à accorder à ses partenaires une plus grande autonomie, renforçant ainsi l'engagement de WALLIX dans la construction d'un écosystème partenaire évolutif, performant et orienté client. Cette stratégie a été présentée lors de la conférence mondiale des « Partenaires WALLIX 2025 », qui s'est déroulée les 11 et 12 février à Séville (Espagne), un évènement qui a célébré la forte croissance portée par les partenaires, et au cours duquel WALLIX a exposé sa vision business et produits pour le futur. WALLIX a également honoré les lauréats des prix Partenaires 2024, reconnaissant les contributions des partenaires qui ont fait preuve d'une expertise et d'une satisfaction clients dans la mise en œuvre de solutions WALLIX.

Une stratégie orientée vers la croissance et l'autonomie

La stratégie Channel 2025 vise à accélérer la couverture du marché mondial de WALLIX, en renforçant ses relations stratégiques avec des distributeurs à valeur ajoutée (VAD), des intégrateurs/revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et des fournisseurs de services managés (MSP ). En améliorant ces partenariats, WALLIX souhaite développer sa présence dans les secteurs en forte croissance, notamment les MSP et les environnements OT , où la sécurité des identités est de plus en plus cruciale. L'un des piliers de cette stratégie est l'optimisation des relations commerciales et techniques entre WALLIX et ses partenaires afin d'améliorer le taux de transformation des contrats. Pour assurer un succès durable, WALLIX s'engage à donner plus d'autonomie à ses partenaires en matière de ventes et de marketing, tout en continuant à donner accès à des ressources de formation et de contenus dédiés.

Pour maximiser son impact sur le marché, WALLIX aligne ses programmes de partenariat sur des plans de développement commercial ambitieux, en veillant à ce que les partenaires soient équipés de solutions à forte valeur ajoutée adaptées aux besoins de leurs clients. La société privilégie La société privilégie une approche partenariale locale qui respecte les critères de culture, de taille et d'alignement des solutions afin de développer une relation de long terme avec les clients.

La stratégie Channel 2025 est plus qu'une évolution, c'est une modernisation de l'exécution commerciale, en s'alignant sur le parcours du client et en anticipant les changements futurs des comportements d'achat. En dotant son écosystème de bons outils, de données, de savoir-faire et d'un soutien adapté, WALLIX et ses partenaires sont idéalement positionnés pour mener la prochaine vague d'innovation en gestion des identités et des accès, et dominer le marché de la cybersécurité.

Piloter la croissance à travers les partenariats

L'efficacité de cette stratégie centrée sur les partenaires est déjà visible dans l'accélération des activités de WALLIX. En 2024, l'entreprise a augmenté sa base de clients actifs à plus de 3,500 organisations, stimulée par une demande croissante de WALLIX One, la plateforme zero-trust centrée sur l'identité, adaptée aux modèles SaaS, on-premises et hybrides .

Avec l'acquisition de nouveaux clients, les opportunités de vente multiproduits sont en hausse, positionnant ainsi l'écosystème de partenaires de WALLIX dans une croissance soutenue. Eric Gatrio, Chief Revenue Officer de WALLIX, souligne : " Nos partenaires sont essentiels à la croissance et au succès de WALLIX. Ils jouent un rôle crucial en aidant les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de nos solutions de gestion des Identités, des Accès et de la Gouvernance, en apportant une expertise locale et des stratégies de cybersécurité personnalisées pour répondre aux besoins uniques de nos clients. En déployant notre Stratégie Channel 2025, nous renforçons notre engagement à offrir plus d'autonomie, de soutien et d'innovation à nos partenaires, assurant notre croissance commune dans un paysage numérique en évolution ."

Célébration de l'excellence : les lauréats des prix Partenaires WALLIX 2024

Lors de la conférence mondiale des Partenaires WALLIX 2025, l'entreprise a salué les réussites de ses partenaires en remettant différents prix « Partenaires 2024 », célébrant l'excellence en matière d'impact commercial, d'innovation et de satisfaction clients.

Les gagnants incluent Aquastar, Axians, Comguard, Cybertech, Datacom, Exaprobe, Glox, Mechsoft, Next Step, Orange Cyber Defense, Prianto, Sahara Net, SNS Security, Techso, Thales Cyber Solutions.

Grâce à cette reconnaissance de l'excellence, WALLIX continue de renforcer son réseau mondial de partenaires et de promouvoir une vision partagée de la croissance, de l'innovation et du leadership en cybersécurité.

WALLIX est un éditeur de logiciels de cybersécurité européen qui propose aux entreprises des solutions robustes pour la sécurité des identités et des accès, garantissant des interactions numériques fluides et sécurisées. Les technologies innovantes de WALLIX en gestion des accès privilégiés, des accès employés et en gouvernance des accès protégeant les ressources critiques, s'adaptent aux exigences de conformité et améliorent l'efficacité opérationnelle. Engagé à fournir des solutions simples et sécurisées pour la gestion des identités et des accès, la mission de WALLIX est de garantir des opérations sécurisées dans les environnements numériques (IT) et industrielles (OT).

