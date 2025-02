Wallix : solide fin d'année

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de Wallix s'élève à 34,1 millions d'euros en 2024, en hausse de 12,9%. Il "enregistre une accélération marquée sur le quatrième trimestre (+19%) qui a bénéficié du rattrapage annoncé des ventes de licences différées en France sur les 9 premiers mois de l'année mais aussi d'une activité plus dynamique dans un grand nombre de régions", précise la société. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente 67,7% du chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2024, en progression de 9 points en 1 an.

Au 31 décembre 2024, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2 millions d'euros, en croissance de 24,4% par rapport au 31 décembre 2023. Le revenu annuel récurrent (ARR) atteint ainsi 24,5 millions d'euros à fin 2024.

L'éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste de la sécurité des identités et des accès vise un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024.

"L'augmentation significative du pipeline commercial enregistrée depuis le second semestre 2024, le potentiel d'upsell sur les 3 529 contrats actifs et le positionnement unique de Wallix sur l'OT donnent à Wallix une confiance accrue dans sa capacité à maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents en 2025", ajoute la société.

Dans le même temps, elle s'attend à ce que la stabilisation des effectifs et le contrôle des couts doivent permettre de délivrer une croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice 2025 tout en maintenant une assise financière solide.

AOF - EN SAVOIR PLUS