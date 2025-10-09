WALLIX : Résultats semestriels en nette amélioration et résultat d'exploitation positif confirmé pour 2025

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +25,2% au 30 juin 2025 ;

Amélioration significative du résultat d'exploitation et du résultat net sous l'effet du levier opérationnel et de la maîtrise des charges ;

Trésorerie brute de plus de 9 M€ au 30 juin 2025 ;

Objectif de résultat d'exploitation positif confirmé pour 2025 ;

Certification BSI en Allemagne : renforcement du positionnement de référence et de confiance en Europe

Paris, 9 octobre 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce ses résultats du premier semestre 2025 [1] .

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Portée par l'hyper croissance de ses revenus récurrents et la forte dynamique de ses ventes, WALLIX poursuit sa trajectoire vers la rentabilité et enregistre une nette amélioration de ses résultats sur le semestre. Cette progression illustre la solidité accrue de notre modèle économique qui bénéficie de la hausse du volume d'activité associée à une baisse des dépenses. Notre progression, avec une assise financière solide, nous donne les moyens de poursuivre notre croissance rentable tout en développant notre offre technologique dans une approche de type "make or buy".

Dans un marché toujours compliqué, et largement dominé par des acteurs numériques extra européens de plus en plus monopolistiques, WALLIX se positionne comme un éditeur global de gestion des identités et des accès numériques, une alternative européenne capable d'allier innovation technologique et autonomie stratégique au service des organisations et de leur résilience. En particulier les entreprises responsables, à la recherche d'efficacité opérationnelle avec un contrôle sur leurs données numériques et leurs infrastructures critiques. Nos solutions sont conçues et développées en Europe, en conformité avec le RGPD et ISO27001 ; elles sont historiquement certifiées par l'ANSSI en France et maintenant, par le BSI en Allemagne, et donc conformes aux standards de cybersécurité allemands. En s'alignant sur les standards de sécurité les plus exigeants en Europe, nous proposons une solution innovante, souveraine et robuste pour accompagner les organisations dans leur mise en conformité avec les directives NIS 2 et Dora, sur le chemin de la résilience.

Notre ambition est claire et affichée. Nous disposons des atouts nécessaires pour continuer notre dynamique de croissance vertueuse, et nous réaffirmons avec confiance l'objectif de résultat d'exploitation positif pour l'exercice en cours. Une trajectoire qui ouvre des perspectives pour WALLIX, dans un marché de la cybersécurité en consolidation, à la recherche de Champions industriels pour sécuriser notre avenir numérique. »

Revenu mensuel récurrent en hausse de plus de 25% et chiffre d'affaires en croissance de 19%

Au 30 juin 2025, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,3 M€, en croissance de +25,2% sur un an, porté par le dynamisme du segment des petites et moyennes entreprises, la montée en puissance de l'OT et la signature de plusieurs contrats majeurs, notamment en France et au Moyen-Orient. Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 27,7 M€.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 18,0 M€ au 1 er semestre 2025, en hausse de +18,9% sur 12 mois. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente 74,5% du chiffre d'affaires consolidé au 1 er semestre 2025 (comparé à 71,6% au 1 er semestre 2024 et 58,8% au 1 er semestre 2023).

Amélioration significative des résultats, portée par le volume d'activité et la maîtrise des charges

Données en K€,

normes comptables françaises S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires 15 149 18 010 +2 861 Produits d'exploitation 2 358 2 740 +382 Charges d'exploitation -21 094 -20 190 +904 EBITDA -3 587 559 +4 146 Dotations Amort. et prov. -2 656 -3 519 -863 Résultat d'exploitation -6 243 -2 960 +3 283 Résultats financiers -30 -613 -583 Résultat exceptionnel 8 -191 -199 Impôts 671 666 -5 Résultat net -5 595 -3 098 +2 497

Les résultats du 1 er semestre 2025 s'améliorent sensiblement, soutenus à la fois par la croissance du volume d'affaires (+2,9 M€) et par la baisse des coûts d‘exploitation (-0,9 M€), sous l'effet de l'optimisation des ressources humaines (coût et productivité), du contrôle renforcé des achats et de la réduction du montant des loyers.

L'EBITDA progresse ainsi de plus de 4,1 M€ et s'élève à 0,6 M€ (comparé à -3,6 M€ au 1 er semestre 2024), bénéficiant également de l'effet positif du développement de l'innovation sur la production immobilisée.

Malgré l'impact négatif des variations des devises nord-américaines (USD et CAD) et de l'augmentation du cours de bourse sur le plan d'actions gratuites entrainant des provisions purement comptables de 0,5 M€, le résultat d'exploitation ressort en amélioration de +3,3 M€ en un an, à -3,0 M€.

Sur le semestre, le résultat net progresse de +2,5 M€, malgré un impact négatif de 1,0 M€ (dont 0,8 M€ d'effets purement comptables) lié aux effets devises et au plan d'actions gratuites.

Une assise financière solide

Au 30 juin 2025, WALLIX dispose d'une assise financière solide, avec une trésorerie brute de 9,4 M€, après prise en compte d'un cash-flow libre de -1,5 M€ au 1 er semestre 2025 (comparé à -3,8 M€ au 1 er semestre 2024).

Les dettes financières brutes sont en baisse de 0,1 M€ par rapport au 31 décembre 2024 et ressortent à 8,1 M€, dont 52% de dettes à plus de 3 ans et 5,0 M€ d'obligations convertibles non amortissables, pour des capitaux propres de 7,3 M€.

La structure financière du Groupe procure à WALLIX l'autonomie financière pour poursuivre son cycle de croissance rentable, ses investissements dans l'innovation et enrichir ses solutions.

Un positionnement de référence et de confiance en Europe renforcé par la certification BSI en Allemagne

En obtenant la certification BSI en Allemagne pour sa solution WALLIX PAM, WALLIX se distingue comme le seul éditeur de solutions PAM à répondre à ce standard de sécurité reconnu en Allemagne et en France, deux des marchés les plus exigeants en matière de cybersécurité.

Cette reconnaissance atteste de la conformité de WALLIX aux standards techniques les plus stricts et aux cadres réglementaires européens et nationaux, tels que NIS2 ou DORA, et renforce sa crédibilité auprès des clients recherchant des solutions souveraines, certifiées et fiables. Elle ouvre des opportunités significatives auprès des administrations publiques, des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et des Opérateurs de Services Essentiels (OSE), ainsi que des grands groupes et industries régulées (énergie, transport, santé, finance), pour lesquels la cybersécurité est essentielle pour garantir la sécurité et la continuité de l'activité.

Avec 30 000 entités concernées par NIS 2, soit près du double de la France, le marché allemand représente un potentiel stratégique majeur et souligne l'importance de cette certification pour saisir pleinement les opportunités de croissance en Europe.

WALLIX s'impose ainsi comme un acteur européen de confiance, garant de confidentialité et d'indépendance, dans un marché dominé par les géants technologiques extra-européens. Grâce à des solutions souveraines, conçues en Europe, certifiées par les autorités de références locales (BSI, ANSSI, ISO 27001) attestant des standards de sécurité et de fiabilité parmi les plus exigeants du marché, WALLIX garantit un contrôle et une protection totale des données, à l'abri de toute ingérence étrangère.

Résultat d'exploitation positif confirmé pour 2025

Compte tenu d'une dynamique commerciale favorable, de la récurrence du chiffre d'affaires et de la saisonnalité des ventes, WALLIX anticipe une solide performance de son activité au second semestre, accompagnée d'une amélioration significative de son résultat d'exploitation, nettement supérieur à celui enregistré au 1 er semestre. Sur cette base, le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2025, visant une hyper croissance des revenus récurrents, un résultat d'exploitation positif et le maintien d'une assise financière solide, garantissant ainsi sa capacité à poursuivre ses investissements stratégiques et à renforcer son positionnement sur le marché.

Cette solidité financière permettra à WALLIX de poursuivre l'enrichissement de son portefeuille de solutions dans une approche make or buy visant notamment une accélération dans l'intégration de l'intelligence artificielle prédictive pour une cybersécurité proactive.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, le 3 novembre 2025 (avant bourse)

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 600 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com

[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 9 octobre 2025. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2025.