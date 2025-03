Wallix réduit de moitié sa perte annuelle

(AOF) - Wallix, éditeur de logiciels de cybersécurité, a réduit sa perte nette au titre de l'exercice 2024, passant de 8,53 millions d'euros à 4,29 millions d'euros. Le groupe a également réduit sa perte d'exploitation de 9,49 millions d'euros à 5,68 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à 34,1 millions d'euros en hausse de 12,9%. La trésorerie brute de plus s'élève à plus de 11 millions d'euros au 31 décembre 2024 comparée à 17,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, après prise en compte d'un cash-flow libre de -5,4 millions d'euros en 2024.

Le deuxième semestre 2024 marque le retour à la profitabilité du groupe avec un résultat d'exploitation et un résultat net positifs de, respectivement, 0,6 million d'euros et 1,3 million d'euros bénéficiant à la fois de l'impact du levier opérationnel, de la maîtrise des charges d'exploitation et de la politique de contrôle des coûts.

"Wallix dispose d'une assise financière solide pour accélérer son développement, tout en continuant à améliorer son résultat d'exploitation que nous anticipons positif sur l'ensemble de l'exercice 2025", a commenté Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général.

