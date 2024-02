WALLIX : Nouvelle accélération de la croissance des revenus récurrents et chiffre d'affaires supérieur à 30 M EUR en 2023

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +32,9% à fin 2023 ;

Chiffre d'affaires annuel de 30,2 M€ en 2023 ;

Portefeuille de près de 3 000 contrats actifs au 31 décembre 2023 (+29%) et 95% de rétention ;

Enrichissement de l'offre en SaaS et nouvelle organisation commerciale favorisant la conquête et la montée en gamme ;

Confirmation de la trajectoire de croissance des revenus récurrents pour atteindre l'équilibre d'exploitation en 2024.

Paris, 8 février 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité de l'exercice 2023.

Données non auditées, en k€ 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023 Revenu mensuel récurrent 1 287 1 415 1 550 1 641 Variation sur 12 mois +26,4% +26,1% +32,6% +32,9%

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « 2023 a été pour WALLIX une année capitale au cours de laquelle nous avons complété notre organisation marketing et commerciale et finalisé la mise en place des piliers de notre croissance future, clôturant ainsi la phase d'investissements de notre plan Unicorn 25. Ceci, en poursuivant une dynamique de conquête commerciale très importante, au-delà de 29%.

Nous disposons aujourd'hui d'un portefeuille de solutions technologiques reconnues parmi les leaders du marché par les plus grands cabinets d'analystes du monde. Nous avons déployé un solide réseau de VAR et de VAD dans 90 pays, et renforcé nos partenariats stratégiques pour déployer à la fois dans les environnements IT, avec Bastion, et dans les environnements opérationnels, avec OT.security by WALLIX.

Le lancement de la plate-forme WALLIX One dès cette année, va permettre d'accompagner le développement des usages numériques des clients avec une plateforme SaaS regroupant toutes nos solutions, pour répondre encore mieux aux exigences des entreprises en quête d'économies, d'efficacité opérationnelle et de simplicité. Cette nouvelle offre s'intègre pleinement dans notre stratégie axée sur la récurrence qui concerne 65% de nos revenus, contre 52% au début du plan Unicorn25. Notre capacité à satisfaire et fidéliser nos clients ainsi que le développement de nouvelles offres innovantes constituent ainsi les fondements de notre croissance future.

Nous abordons 2024 avec une organisation optimisée à tous les niveaux pour continuer à accroître nos parts de marché dans le PAM, l'IAM et l'OT.security. Nous sommes structurés pour mieux accompagner nos réseaux de revendeurs et d'intégrateurs dans le déploiement des solutions chez les clients de toutes tailles et pour mieux couvrir les besoins additionnels de nos clients existants. Dans un contexte macroéconomique incertain, nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir des taux de croissance élevés de nos revenus récurrents et à atteindre l'équilibre d'exploitation en 2024.

Avec la mise en application de la directive NIS 2 en octobre 2024, le besoin en solutions de cybersécurité adaptées à la sécurité des environnements numériques (IT) et des réseaux industriels (OT), va augmenter, notamment sur les secteurs réglementés. L'année en cours devrait donc être particulièrement intense en nouveaux projets sur un segment qui représente déjà plus de 14% de nos prises de commandes en 2023, deux ans après le lancement de notre marque OT.Security. WALLIX est en place pour accompagner pleinement la transformation numérique de nos villes, de nos hôpitaux, de nos bâtiments, de nos usines et de toutes les entreprises qui ont besoin de rendre leur activité à la fois plus confortable et plus résiliente face au risque cyber. »

Accélération de la progression des revenus récurrents et maintien d'une croissance solide de l'activité

Au 31 décembre 2023, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,6 M€, avec un rythme de croissance toujours en accélération, à +32,9% par rapport au 31 décembre 2022.

Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 19,7 M€ à fin décembre 2023, soit 65,2% du chiffre d'affaires consolidé en 2023 et une progression de +6,3 points en 1 an.

Toutes les zones stratégiques affichent une hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 31 décembre 2022 31 décembre 2023 Variation France 760 989 +30,1% EMEA hors France 439 617 +40,6% Hors EMEA 36 36 -1,1% MRR total 1 235 1 641 +32,9%

En France , le MRR est en hausse de +30,1% sur l'année. L'ARR représente 62,9% du chiffre d'affaires 2023, soit une progression de 5,9 points en un an. La dynamique commerciale reste globalement très positive auprès des petites et moyennes entreprises et particulièrement dans les secteurs les plus sensibles comme la santé et l'industrie.

Le segment Europe Moyen-Orient Afrique ( EMEA ) hors France reste extrêmement dynamique et tire la croissance du MRR avec une hausse de +40,6%. L'ARR représente 69,7% du chiffre d'affaires 2023, en progression de 6,1 points en un an. La région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, montre une excellente performance, portée notamment par le succès des solutions OT du Groupe.

L'activité hors EMEA reste pour l'heure non significative (2% du MRR).

Le chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2023 s'élève à 30,2 M€, en croissance de 19,9%. Le Groupe démontre ainsi sa capacité à maintenir un solide socle de ventes de licences sur les clients historiques tout en faisant croitre le montant des revenus de souscription par la conquête de nouveaux clients. Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 0,5 M€ sur l'exercice 2023.

Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'acquisition commerciale est resté très dynamique avec une hausse du nombre de contrats actifs de 29%, soit 656 contrats gagnés sur l'année. À fin décembre, le Groupe détenait un portefeuille de plus de 2 900 contrats actifs avec un taux de rétention de plus de 95%.

Ouverture de la seconde moitié du plan Unicorn 25 et confirmation du retour à la rentabilité en 2024

2023 a été marquée par une forte conquête de nouveaux contrats clients en France et à l'international, avec une dynamique importante des projets de cybersécurité dans la santé, les secteurs sensibles et les entreprises comportant des actifs ou des ressources industriels à protéger du fait de leurs interconnexions avec les réseaux informatiques ou le cloud.

L'année a également été capitale dans l'évolution du Groupe avec la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et l'enrichissement significatif de ses solutions technologiques désormais étendues à la Gouvernance des Identités et des Accès, à la suite de l'acquisition de Kleverware.

L'organisation commerciale a ainsi évolué vers un modèle "trois tiers" plus performant et mieux adapté à la taille des clients, au besoin des partenaires et alignant tous les services impliqués dans la génération de revenus autour d'objectifs communs. Les priorités sont données au déploiement des solutions et services récurrents ainsi qu'à la valorisation de la base clients par la vente de produits additionnels ( up-selling et cross-selling) . Pour réaliser ses objectifs, le Groupe va continuer à s'appuyer sur son réseau de plus de 300 partenaires à travers le monde, et concentrer ses efforts commerciaux sur son segment cœur, celui des ETI et des Grands comptes, en privilégiant une stratégie de " Land and Expand " consistant à élargir la base clients et étendre leurs usages (nombre d'utilisateurs, nouvelles fonctions, zones géographiques, etc.).

Le lancement de la plateforme SaaS WALLIX One en janvier 2024 s'inscrit parfaitement dans la stratégie commerciale du Groupe, en facilitant l'accès aux solutions d'IAM et de PAM dans les organisations, en particulier sur le segment des PME, et les sous-traitants des grands groupes dont ils sont un maillon faible qui nécessite d'être protégé. En proposant toutes ses solutions de gestion des Identités, des Accès et de Gouvernance de la conformité en SaaS, via un accès unique, WALLIX One répond aux enjeux économiques et numériques des entreprises en quête de simplification et de flexibilité pour protéger leurs environnements numériques et les interconnecter avec les réseaux et les systèmes industriels. Le déploiement de WALLIX One viendra également renforcer la récurrence des revenus de WALLIX.

WALLIX entre dans la phase de rentabilisation des investissements réalisés au cours de la première phase du plan stratégique Unicorn25 en 2022 et 2023. Avec près de 3 000 contrats actifs, un taux de rétention de plus de 95%, la montée en puissance des souscriptions et le maintien d'une bonne dynamique sur le segment des licences, WALLIX se situe en bonne position pour maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents et atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

ANNEXE : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ 2022 2023 Variation France 16 008 18 860 +17,8% EMEA hors France 8 277 10 628 +28,4% Hors EMEA 894 690 -22,8% Chiffre d'affaires total 25 179 30 178 +19,9%