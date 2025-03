WALLIX : Médaille d'argent Greenly pour le premier bilan carbone et deuxième médaille d'or Ethifinance ESG Ratings

Paris, le 11 mars 2025 – WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité européen et leader reconnu dans la gestion des identités et des accès, propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques et industriels. WALLIX est fier d'annoncer l'obtention de la médaille d'argent en stratégie climatique, décernée par l'entreprise de notation Greenly, pour son premier bilan carbone. Cette distinction témoigne de son engagement RSE également récompensé par une médaille d'or attribuée par Ethifinance pour la deuxième année consécutive.

Un premier bilan carbone déjà récompensé par Greenly

WALLIX réalise son premier Bilan de Gaz à effet de serre pour l'année 2023 qui s'élève à 1,8Kg CO2e/Kg, regroupant l'ensemble des scopes 1,2 et 3 (émissions directes, émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, autres émissions indirectes).

Ce premier Bilan a été récompensé par la médaille d'argent Greenly qui atteste de la maturité de WALLIX en matière de définition de plans d'action et de stratégie de décarbonation.

WALLIX obtient une première note de 32, ce qui la classe dans les 15% des entreprises qui construisent une transition écologique. Cette note attribuée selon des critères de création et de mise au point d'un rapport sur les gaz à effet de serre, de plans d'action, d'objectifs climatiques, d'implication des équipes et de contributions carbone, traduit l'engagement de WALLIX en faveur de la réduction de son impact environnemental.

Deuxième médaille d'or Ethifinance ESG Ratings

WALLIX obtient, pour la campagne Ethifinance ESG Ratings 2024, une note de 80/100, en amélioration de +2 points en un an, et reçoit, pour la 2 ème année consécutive, la médaille d'or Ethifinance.

Cette note récompense les performances extra-financières du groupe WALLIX en 2023 et se base sur l'évaluation de 140 critères répartis en 4 piliers : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes.

Avec une note de 80/100, WALLIX se place nettement au-dessus de la moyenne sectorielle, qui ressort à 52/100, et se classe 7 ème parmi les 274 sociétés couvertes par Ethifinance ESG Ratings dans le secteur des Technologies de l'information. Le Groupe arrive 25ème sur 552 dans la catégorie des sociétés générant un chiffre d'affaires de moins de 150 M€ et surperforme de +36 points. Enfin, WALLIX se classe 37 ème parmi les 366 sociétés françaises couvertes et surperforme de +19 points cette catégorie.

Delphine Schoffler, Directrice des Ressources Humaines de WALLIX déclare : « Notre deuxième médaille d'or décernée par Ethifinance et notre médaille d'argent attribuée par Greenly illustrent non seulement les efforts soutenus du Groupe en matière de RSE, mais aussi leur place essentielle au cœur de notre stratégie globale. Chez WALLIX, nous sommes convaincus que la performance de l'entreprise est indissociable d'engagements environnementaux, sociaux et sociétaux solides. Nous continuerons à mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire notre empreinte carbone, améliorer le bien-être de nos collaborateurs et renforcer notre impact sociétal. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2024, le 20 mars 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 500 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (80/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (52/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr