WALLIX : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : +10%

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : +10%

Croissance soutenue en Europe dans un contexte tendu

Forte entame d'exercice ralentie par des reports liés à la crise sanitaire ;

Poursuite de la bonne dynamique internationale, notamment sur la région DACH ;

Belle dynamique d'acquisition clients avec 168 nouvelles signatures sur le semestre ;

Lancement de 2 nouvelles solutions de cybersécurité adaptées aux nouveaux usages et menaces du numérique ;

27 M€ de trésorerie brute au 30 juin 2020 ;

Ambition réaffirmée de leadership sur le marché Européen de la cybersécurité.

Paris, 23 juillet 2020 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020.



Données non auditées, en K€ S1 2019 S1 2020 Variation France 4 837 5 333 +10% International 2 491 2 758 +11% Chiffre d'affaires Consolidé 7 328 8 091 +10%



Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « L'exercice 2020 a débuté en forte croissance. Avec la crise sanitaire, nous avons observé quelques perturbations sur certains de nos marchés. Nous sommes néanmoins fiers d'afficher une croissance de nos revenus dans cette période tourmentée. Si cette crise a mis plus que jamais en lumière la nécessité croissante de sécuriser les accès aux données sensibles des entreprises, notamment avec la multiplication des accès distants, nous avons dû gérer des reports de déploiements de projets sans toutefois que cela ne remette en cause les commandes déjà prises. La dynamique commerciale reste soutenue, que ce soit en France sur le middle market ou à l'international sur les grands comptes, où nous enregistrons des premiers succès d'envergure. Nous accélérons également le déploiement de nos offres par abonnement, ce qui renforce notre visibilité sur les revenus futurs.

En deux ans, nous avons enrichi notre catalogue d'offres, pour couvrir notamment les nouvelles menaces liées à la mobilité croissante des utilisateurs et la gestion des accès aux réseaux industriels, fédéré un réseau de partenaires de premier plan, étendu et renforcé nos activités à l'international. A l'heure de la transformation digitale des entreprises et des organisations, nous sommes convaincus que WALLIX est idéalement positionné pour jouer un rôle prépondérant et fédérateur dans la construction d'une offre souveraine de cybersécurité Européenne de rang mondial. »



Rythme d'hypercroissance ralenti par la crise sanitaire

WALLIX poursuit sa trajectoire de croissance au cours du 1er semestre 2020 avec un chiffre d'affaires en progression de +10% à 8,1 M€. Le Groupe a débuté l'exercice avec la dynamique de croissance de l'année 2019 (+29% de hausse chiffre d'affaires sur l'année passée) mais a observé un rallongement des délais dans la mise en œuvre des projets en fin de semestre, lié aux effets de la crise sanitaire et à la période de confinement.

Le chiffre d'affaires à l'international progresse de +11% pour s'établir à 2,8 M€ soit 34% de l'activité. Dans un contexte économique dégradé, la France poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en hausse de +10% à 5,3 M€.



Evolution de l'activité par zone géographique :

En France, le groupe a observé, ces derniers mois, un intérêt croissant de ses offres auprès du middle market et de certaines industries comme la santé alors que les grands comptes font preuve d'un certain attentisme, au regard du contexte actuel, entraînant un rallongement des délais de déploiement des projets relatifs aux contrats cadre précédemment signés.

À l'International, WALLIX a poursuivi ses investissements réalisés dans le cadre du plan stratégique avec le développement de ses bureaux (Allemagne, Royaume-Uni et Espagne) et l'enrichissement de son réseau de partenaires sur ses marchés cibles (Italie). Si les effets de la crise sont plus prégnants sur les activités en Amérique du Nord, en baisse sur la période, l'Europe est en croissance soutenue au 1er semestre 2020, avec des progressions significatives sur la zone DACH/Eastern et le Royaume-Uni.



Progression continue des revenus récurrents

Données non auditées, en K€ S1 2019 S1 2020 Variation Licences 4 021 3 452 -14% Maintenance & Abonnements[1] 2 902 3 902 +34% Services professionnels 405 737 +82% Chiffre d'affaires Consolidé 7 328 8 091 +10%

Les ventes de licences sont en recul sur le semestre ; à l'augmentation des nouveaux contrats signés en mode souscription, qui a mécaniquement pesé sur cette performance, sont venus s'ajouter les effets négatifs de la crise sanitaire qui a ralenti le déploiement des solutions, notamment auprès des grands comptes.

La croissance de l'activité est portée sur le semestre par l'augmentation des revenus récurrents, tirée par l'effet d'extension du parc de clients équipés sur les activités de maintenance et par la hausse des revenus d'abonnements, grâce au succès croissant des offres en souscription (licence en mode SaaS et services managés).

Les revenus récurrents progressent de 34% sur le 1er semestre 2020, ce qui fait ressortir la part récurrente du chiffre d'affaires à 48% au 1er semestre 2020 contre 41% au 1er semestre 2019, offrant une visibilité croissante sur l'activité du Groupe.

Au 30 juin 2020, le Groupe estime que la valeur future, sur 3 ans, des contrats de souscription facturés au 1er semestre s'élève à 1,9 M€.



Force de frappe financière au service de la stratégie

La trésorerie brute ressort à 27,3 M€ au 30 juin 2020 contre 29,3 M€ au 31 décembre 2019. Le groupe a poursuivi ses investissements de croissance organique sur le 1er semestre (effectif passé de 172 à 197 talents sur la période) et sur le déploiement commercial de ses nouvelles offres.

Cette capacité financière donne au Groupe la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.



Ambition réaffirmée de leadership européen de la cybersecurité

Récemment nommé parmi les leaders du PAM dans le rapport de l'analyste KuppingerCole 2020 « Leadership Compass for Privileged Access Management », WALLIX figure comme le seul éditeur européen parmi les 7 leaders mondiaux.

En deux ans, WALLIX a complété son offre désormais exhaustive sur le PAM et l'a élargie aux segments adjacents définis dans le plan stratégique pour disposer désormais d'un portefeuille de 4 offres (WALLIX Bastion, WALLIX BestSafe lancé en février 2020, WALLIX Trustelem lancé en mai 2020, WALL4IoT) parfaitement complémentaires qui répondent à l'ensemble des nouvelles menaces et usages du numérique.

Fort de ce catalogue, d'un réseau commercial considérablement renforcé en France comme à l'international et d'un socle de plus de 1 000 clients représentant un potentiel important de croissance embarquée, WALLIX a les moyens de reprendre rapidement sa dynamique de forte croissance sur la seconde moitié de l'exercice 2020, avec une accélération plus forte à l'international.

Dans un marché qui devrait s'avérer particulièrement porteur en sortie de crise, WALLIX réaffirme également sa volonté et sa capacité à s'imposer comme un des acteurs structurants de la cybersécurité en Europe. A ce titre, plusieurs dossiers de croissance externe sont à l'étude et le Groupe communiquera sur toutes avancées significatives sur le sujet.



