WALLIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 10 juillet 2024 -

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WALLIX GROUP (FR0010131409 – ALLIX FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

10 752 titres

67 334,33 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 45 004 titres 409 530,53 EUR 414 transactions VENTE 47 106 titres 433 761,22 EUR 354 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 854 titres

44 086,60 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 27/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

15 281 titres

51 757,03 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 1 er semestre 2024, le 18 juillet 2024

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

ANNEXE

Achats Vente ALLIX FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 414 45 004 409 530,53 354 47 106 433 761,22 20240101 0 0 0,00 0 0 0,00 20240102 1 1 9,34 2 12 112,08 20240103 2 160 1 462,46 1 1 9,20 20240104 5 371 3 359,48 1 1 9,08 20240105 1 1 9,09 2 271 2 466,09 20240108 1 1 8,90 1 1 8,90 20240109 1 1 8,92 1 1 8,92 20240110 1 1 8,99 1 1 8,99 20240111 1 1 8,90 1 1 8,90 20240112 5 371 3 248,29 1 1 8,89 20240115 5 350 3 024,00 2 291 2 572,24 20240116 4 291 2 529,10 2 2 17,80 20240117 7 601 5 117,42 3 351 2 962,82 20240118 5 301 2 497,52 1 1 8,52 20240119 4 241 1 985,84 1 1 8,24 20240122 5 271 2 221,42 1 1 8,22 20240123 1 1 8,33 3 422 3 525,53 20240124 1 1 8,38 4 741 6 294,98 20240125 5 361 3 063,86 1 1 8,66 20240126 1 1 8,50 2 292 2 487,82 20240129 2 41 345,30 1 1 8,50 20240130 2 11 92,49 1 1 8,49 20240131 1 1 8,45 1 1 8,45 20240201 1 1 8,49 4 1 011 8 735,69 20240202 4 331 2 809,28 5 1 221 10 785,28 20240205 1 1 8,75 17 4 057 38 652,23 20240206 2 41 388,68 6 771 7 556,48 20240207 9 1 465 14 538,98 2 161 1 648,44 20240208 3 341 3 318,56 1 1 9,76 20240209 9 1 653 15 619,46 2 191 1 898,50 20240212 4 541 4 981,86 1 1 9,46 20240213 1 1 9,30 1 1 9,30 20240214 1 1 9,38 8 1 350 12 883,02 20240215 1 1 9,93 5 871 8 714,03 20240216 1 1 10,14 1 1 10,14 20240219 3 111 1 107,56 3 301 3 082,76 20240220 6 892 8 730,02 1 1 10,04 20240221 6 1 011 9 442,25 1 1 9,65 20240222 3 229 2 173,05 12 1 870 17 935,08 20240223 5 771 7 357,42 1 1 9,62 20240226 1 1 9,96 14 2 428 24 606,54 20240227 1 1 10,48 5 621 6 552,28 20240228 1 1 10,60 4 441 4 745,40 20240229 4 791 8 216,90 2 131 1 398,90 20240301 3 411 4 164,64 2 141 1 466,24 20240304 1 1 10,50 9 1 111 11 967,30 20240305 3 280 3 118,68 5 531 6 113,40 20240306 3 284 3 180,48 7 523 6 005,14 20240307 9 2 191 23 642,08 4 361 4 133,88 20240308 2 111 1 174,50 3 251 2 721,10 20240311 5 861 9 039,76 1 1 10,76 20240312 9 1 811 18 180,90 2 171 1 812,50 20240313 5 681 6 741,02 1 1 10,22 20240314 5 651 6 314,68 1 1 9,88 20240315 5 591 5 592,72 1 1 9,72 20240318 1 1 9,36 6 1 141 10 999,96 20240319 1 1 10,10 4 731 7 383,10 20240320 1 1 10,10 1 1 10,10 20240321 3 155 1 535,24 1 1 10,12 20240322 16 2 666 24 397,18 2 200 1 836,22 20240325 4 461 3 789,42 5 1 091 9 374,82 20240326 6 831 7 002,86 4 670 5 936,20 20240327 4 501 4 152,40 1 1 8,40 20240328 3 251 2 066,50 1 1 8,30 20240329 0 0 0,00 0 0 0,00 20240401 0 0 0,00 0 0 0,00 20240402 1 1 8,23 1 1 8,23 20240403 2 71 585,09 1 1 8,29 20240404 1 1 8,32 2 271 2 287,12 20240405 1 1 8,27 4 851 7 233,87 20240408 1 1 8,60 6 1 141 9 987,20 20240409 7 1 037 9 200,83 2 221 2 041,95 20240410 8 1 058 9 158,58 4 539 4 820,90 20240411 6 502 4 335,62 2 105 928,08 20240412 1 1 9,40 7 1 441 13 545,40 20240415 5 681 6 062,20 1 1 9,00 20240416 2 37 324,86 1 1 8,78 20240417 2 81 711,20 1 1 8,80 20240418 4 511 4 392,38 2 249 2 210,94 20240419 1 1 8,64 3 401 3 473,64 20240422 1 1 8,80 3 401 3 528,80 20240423 1 1 8,73 3 244 2 132,73 20240424 1 1 8,80 4 741 6 595,80 20240425 1 1 8,99 1 1 8,99 20240426 3 331 2 903,60 1 1 8,80 20240429 1 1 8,92 2 2 17,84 20240430 6 1 021 8 726,55 1 1 8,75 20240501 0 0 0,00 0 0 0,00 20240502 2 91 780,93 2 241 2 115,93 20240503 2 91 784,58 4 781 6 936,38 20240506 3 291 2 571,22 2 231 2 069,70 20240507 2 4 35,42 1 1 8,90 20240508 1 1 8,96 1 1 8,96 20240509 1 1 8,97 1 1 8,97 20240510 3 188 1 654,40 1 1 8,94 20240513 1 1 8,90 2 45 401,38 20240514 5 701 6 018,78 1 1 8,78 20240515 4 541 4 538,16 1 1 8,56 20240516 1 1 8,33 2 261 2 202,73 20240517 1 1 8,47 1 1 8,47 20240520 1 1 8,55 1 1 8,55 20240521 1 1 8,58 1 1 8,58 20240522 1 1 8,60 2 251 2 183,60 20240523 5 651 5 485,90 2 3 26,10 20240524 3 90 754,01 1 1 8,55 20240527 1 1 8,40 5 1 091 9 418,60 20240528 2 91 777,32 4 689 6 061,04 20240529 4 611 5 210,95 1 1 8,75 20240530 5 681 5 788,54 4 761 6 727,74 20240531 1 1 8,98 6 1 081 9 850,18 20240603 1 1 9,52 2 211 2 008,72 20240604 2 101 949,59 3 341 3 281,39 20240605 3 267 2 503,34 1 1 9,58 20240606 2 3 28,41 6 890 8 653,39 20240607 1 1 9,93 2 191 1 898,53 20240610 8 1 621 15 484,49 3 113 1 093,95 20240611 4 571 5 405,92 1 1 9,52 20240612 9 1 501 13 463,71 1 1 9,31 20240613 6 811 6 770,15 1 1 8,55 20240614 9 1 201 9 466,15 1 1 8,15 20240617 14 1 593 11 441,80 7 1 635 11 708,74 20240618 4 381 2 889,67 2 311 2 419,47 20240619 1 1 7,72 1 1 7,72 20240620 1 1 7,74 1 1 7,74 20240621 6 631 4 764,46 2 311 2 431,86 20240624 6 507 3 874,50 10 2 527 20 244,26 20240625 1 1 8,30 11 2 371 20 503,18 20240626 1 1 9,05 7 1 201 11 130,65 20240627 5 811 7 576,89 2 177 1 702,61 20240628 7 1 310 11 936,48 1 1 9,32