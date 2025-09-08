Wall Street vue en hausse avec les anticipations de baisses de taux de la Fed

Les traders financiers travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

PARIS (Reuters) -Wall Street est attendue en progression et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance, les investisseurs renforçant leurs anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'affichant en hausse de 0,16%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,25% et le Nasdaq 0,42%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,46% à 7.710,22 points vers 10h22 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,70%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,15%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,30%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,58% et le Stoxx 600 croît de 0,31%.

Les marchés continuent d'ajuster leurs anticipations de baisses de taux de la Fed en début de semaine après les données publiées au cours de la semaine précédente.

Le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi a fait état de bien moins de créations d'emplois non agricoles que prévu, inquiétant sur l'état du marché américain de l'emploi et de l'économie en générale. Les anticipations de baisses des taux se renforcent donc, les investisseurs pariant désormais sur trois baisses d'ici la fin de l'année tandis qu'une baisse de 50 points de base dès septembre est même évoquée par certains.

Dans ce contexte, le rapport sur l'inflation américaine du mois d'août, attendu jeudi, sera étudié avec attention.

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) devrait au contraire opter pour le statu quo jeudi avec des données sur l'inflation proche du niveau ciblé par l'institution.

C'est surtout la situation politique en France et ses conséquences qui occupent les marchés sur le Vieux Continent lundi. Le Premier ministre François Bayrou doit engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur la question de l'endettement de l'Hexagone.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur bancaire, en hausse de 1,13%, rebondit lundi après avoir chuté la semaine dernière avec les baisses de taux attendues de la Fed et la situation politique en France. En Allemagne, Commerzbank prend ainsi 3,78%, signant la meilleure performance du Dax.

A Londres, Phoenix Group perd 6,5% après ses résultats. Marks & Spencer affiche la plus forte hausse avec +2,45% après que Citi a relevé sa note sur le titre de "neutre" à "acheter". En France, Edenred accuse la plus forte baisse du CAC 40 en lâchant 4,91%, Morgan Stanley ayant réduit son objectif de cours sur le titre français. Crédit Agricole affiche au contraire la deuxième meilleure performance en gagnant 1,47% après un accord pour solder un litige fiscal sur une fraude liée aux dividendes.

TAUX

Les rendements français et européens sont plutôt stables lundi avant le vote de confiance du gouvernement Bayrou.

Le rendement du dix ans français recule de 0,7 pb à 3,4423%, celui du deux ans de 0,4 pb à 2,0359%.

Le rendement du dix ans allemand prend 0,6 pb à 2,6644%, celui du taux à deux ans 0,2 pb à 1,9312%.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 0,2 pb à 4,0876%, tandis que le rendement du titre à deux ans lâche 0,4 pb à 3,5028%.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable lundi après le rapport sur l'emploi américain publié vendredi qui a fortement pesé sur le billet vert en soutenant les anticipations de baisses de taux de la Fed.

Le dollar perd 0,03% face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,06% à 1,1724 dollar, et la livre sterling 0,03% à 1,3509 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont à la hausse lundi après la forte baisse de la semaine passée, la guerre en Ukraine pesant sur les perspectives d'offre.

Le Brent avance de 1,98% à 66,8 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,99 % à 63,13 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR MAJEUR N'EST ATTENDU LE 8 SEPTEMBRE

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)