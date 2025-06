Wall Street vise un rebond avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont orientés à la hausse quelques heures avant le verdict de la Fed. Le conflit Israël-Iran continue d'alimenter les inquiétudes. Donald Trump appelle à une reddition sans condition de l'Iran avant d'annoncer que les États-Unis ont pris possession de l'espace aérien iranien. Un peu plus tôt, dans une intervention télévisée, le guide suprême Ali Khamenei a déclaré que son pays "résistera avec vigueur à une guerre imposée, tout comme il résistera avec vigueur à une paix imposée". Le Dow Jones progresse de 0,64% à 42487 points et le Nasdaq de 0,56% à 19631 points.

Un peu nerveux depuis l’ouverture, le titre Chemours s’affiche actuellement en hausse de 1,96 %, à 10,95 dollars. Le chimiste, issu de la scission d’avec la société Dupont, a dévoilé une mise à jour de ses perspectives pour le deuxième trimestre 2025. Grâce à des performances supérieures aux attentes, le chimiste anticipe désormais une hausse séquentielle de son chiffre d’affaires net d’environ 25 % pour son activité Solutions thermiques et spécialisées, contre +20 % auparavant. L’activité va être tirée par une forte demande pour les produits réfrigérants Opteon.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 245000 la semaine dernière, contre 246000 attendus, après 250000 la semaine précédente.

1,393 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,420 million, après 1,422 million en avril. De plus, 1,256 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,350 million, après 1,392 million en avril.

Les stocks hebdomadaires de pétrole ont reculé de 11,473 millions de barils la semaine dernière. Ce repli est nettement plus important que celui anticipé par les analystes : -2,300 millions, contre -3,644 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, progressé de 0,209 million, contre une hausse de 1,504 million la semaine précédente. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, sont passés de 1,246 million à 0,514 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Abbvie a dévoilé des résultats positifs d'une étude de phase 3 évaluant la tolérance, l'innocuité et l'efficacité de l'Atogepant par rapport à la dose maximale tolérée de Topiramate chez des patients adultes présentant des antécédents de migraines au moins quatre jours par mois. L'étude a atteint son critère principal d'évaluation, à savoir que l'Atogepant présentait moins d'arrêts de traitement en raison d'événements indésirables que son concurrent le Topiramate.

General Mills

General Mills a annoncé son intention de supprimer les colorants certifiés de toutes ses céréales américaines et de tous les aliments destinés aux écoles primaires et secondaires d'ici l'été 2026. De plus, l'entreprise s'efforcera de supprimer les colorants certifiés de l'ensemble de son portefeuille de vente au détail aux États-Unis d'ici la fin de 2027. Ce changement ne concerne qu'une petite partie du portefeuille scolaire de General Mills destiné aux écoles primaires et secondaires, car la quasi-totalité de ses produits sont aujourd'hui fabriqués sans colorants certifiés.

Hasbro

Hasbro, dont l'action progresse de plus de 2% en avant-Bourse, a annoncé la suppression de 3% de ses effectifs dans le monde dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, a rapporté Le Wall Street Journal. Cette annonce du fabricant de jeux de société Monopoly intervient dans un contexte de hausse des droits de douane américains sur les jouets en provenance de Chine.