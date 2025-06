Wall Street: vers une reprise en douceur après 'Juneteenth' information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi, au lendemain d'une séance chômée à l'occasion du jour férié de 'Juneteenth', même si la persistance des préoccupations liées à la situation géopolitique au Proche-Orient continue de dissuader les investisseurs de passer franchement à l'achat.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



La Maison Blanche a annoncé hier qu'elle s'était donnée un délai de deux semaines afin de trancher sur la question de lancer ou non une offensive contre l'Iran.



Cet ultimatum vise à accroître la pression sur Téhéran afin de parvenir à un accord sur le nucléaire, alors que conflit israélo-iranien entre désormais dans sa deuxième semaine.



'Les risques géopolitiques augmentent, mais les marchés financiers n'intègrent pas encore un scénario extrême', estiment les analystes d'Union Bancaire Privée (UBP).



Sur cette semaine écourtée, le Dow Jones cède pour l'instant moins de 0,1% tandis que le Nasdaq affiche une hausse modérée de l'ordre de 0,7%.



L'indice S&P 500 reste ainsi à environ 2% de son sommet historique, malgré les craintes entourant les effets de la guerre commerciale mondiale et les récents développements militaires au Moyen-Orient.



Selon Bank of America, cette solidité s'explique en grande partie par l'absence de signe manifeste de ralentissement de la croissance mondiale, qui ne semble pas encore pâtir de l'instauration des nouveaux tarifs douaniers.



Sur le front de l'énergie, les récentes frappes aériennes font peser des incertitudes sur le marché, mais les répercussions sur les prix mondiaux de l'énergie restent, pour l'heure, relativement contenues.



Selon les analystes, la récente hausse de 15% des cours du pétrole, liée aux tensions régionales, ne devrait entraîner qu'un impact modéré sur le pouvoir d'achat des consommateurs.



Il faudrait, d'après eux, une flambée bien plus marquée pour que les marchés commencent à s'inquiéter sérieusement des risques baissiers sur la croissance.



Du côté des indicateurs économiques, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie demeure en berne puisque l'indice des conditions générales publié par la Réserve fédérale locale est resté inchangé à -4 en juin, comme en mai.



Les investisseurs seront attentifs, en début de séance, à la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui pourrait offrir de nouvelles indications sur l'évolution de la conjoncture américaine au cours des prochains mois.



Enfin, la séance de ce vendredi sera marquée par le phénomène des 'quatre sorcières', qui correspond à l'expiration simultanée de contrats à terme et d'options sur actions et indices, un événement souvent synonyme de volatilité accrue sur les marchés.





