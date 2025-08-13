Wall Street: vers de nouveaux records avec l'optimisme sur les taux
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 15:07
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices boursiers gagnent autour de 0,3%, signalant un début de séance en territoire positif.
Les derniers chiffres de l'inflation parus hier sont ressortis globalement en ligne avec les attentes, un élément susceptible d'encourager la Fed à opérer un assouplissement de sa politique monétaire en septembre.
Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment désormais à 99,9% la probabilité d'une baisse de taux de la Fed à l'issue de sa réunion du 17 septembre, contre seulement 57,4% il y a un mois.
Ce regain d'optimisme avait permis hier à l'indice de référence S&P 500 et au Nasdaq Composite, à forte composante technologique, d'établir de nouveaux records.
'Les chiffres d'hier prouvent que les surtaxes douanières ne se répercutent pas vraiment sur les prix à la consommation', souligne Kenneth Broux, le directeur de la recherche sur les entreprises chez Société Générale
'Les 'colombes' vont se servir de cet argument, surtout avec un marché du travail qui se tasse, afin de pousser et de défendre l'idée d'une reprise des baisses de taux', poursuit l'analyste.
'Les 'faucons' leur répondront que l'effet des nouveaux tarifs douaniers est tout simplement retardé... ou que l'inflation, au global, reste toujours trop élevée', ajoute-t-il.
'Certains craignent que cela commence d'ailleurs à se voir dans le PCE à la fin du mois, le prochain indicateur important après le symposium de Jackson Hole', conclut le stratège.
Dans cette optique, la statistique des ventes au détail pour le mois de juillet, qui sera publiée vendredi, prendra un relief particulier.
Les investisseurs seront également attentifs, ce soir, aux résultats de l'équipementier de réseaux Cisco Systems, à la recherche d'indications sur le rythme des dépenses technologiques des entreprises.
Du côté des devises, le dollar confirme son accès de faiblesse, ce qui permet à l'euro de remonter au-delà du seuil de 1,17, alors que certains intervenants invoquant une défiance des opérateurs vis-à-vis du billet vert en raison des interrogations entourant l'indépendance de la Fed, face aux attaques répétées de Donald Trump contre Jerome Powell, le président de l'institution, mais aussi du Bureau des statistiques liées au marché de l'emploi (BLA) suite à la récente nomination d'E.J. Antoni, un proche du président américain, à sa tête.
Pour les mêmes raisons, le rendement des bons du Trésor à dix ans repart à la baisse et fléchit d'environ 3,5 points de base, en direction de 4,25%.
Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) rebondit timidement de 0,1% à 63,2 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks de carburants hebdomadaires aux Etats-Unis.
