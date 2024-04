Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: ventes de précaution en attendant l'inflation information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 17:55









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le vert, la Bourse de New York s'est orientée à la baisse mardi sur des prises de bénéfices qui touchent tout particulièrement les valeurs technologiques, alors que les responsables de la Fed commencent à s'interroger de plus en plus explicitement sur la nécessité de baisser les taux.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 0,5% à 38.678,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,4% à 16.191,3 points.



L'indice S&P 500 a aligné toute une série de records historiques à la fin du mois de mars, grâce à la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine assortie de baisse de taux de la Fed.



Cet indice affiche à présent un gain de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.



Mais plusieurs hauts dignitaires de la Fed ont récemment exprimé leurs doutes quant à la pertinence d'un assouplissement monétaire, notamment face à la vigueur du marché de l'emploi et à la persistance de l'inflation.



'Il est difficile de ne pas y voir une action concertée pour durcir un peu les conditions financières et envoyer un message aux marchés', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



En ce sens, la publication demain des chiffres mensuels de l'inflation pourraient faire pencher un peu plus la balance en faveur d'une pause sur les taux.



Ces doutes provoquent quelques prises de bénéfices sur les grands noms technologiques de la cote qui s'étaient distingués au premier trimestre, comme Nvidia (-4%), Meta (-2%) ou Netflix (-1,8%).



A Wall Street, les valeurs 'hi-tech' sont considérées comme les plus sensibles à l'évolution des taux de la Réserve fédérale. Par ailleurs, le mois de mai, réputé favorable aux prises de profits, commence à approcher.



A la hausse, Cisco se distingue avec un gain de plus de 2% en réaction à des commentaires positifs de Deutsche Bank, qui a décidé de faire du titre de l'équipementier de réseaux une 'idée d'achat'.





