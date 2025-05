Wall Street: vent d'euphorie post-Trump et veille de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street, fermée ce lundi pour le 'Memorial Day', a brillamment rattrapé son retard sur les places européennes (gain moyen de plus de 1,5% la veille), lesquelles avaient pu bénéficier lundi de la 'mansuétude' de Donald Trump, fidèle à sa stratégie en deux temps : il annonce des sanctions, puis en suspend l'application dès que les parties concernées manifestent leur volonté de négocier.



Le Dow Jones a ainsi progressé de près de 1,8%, le S&P500 de 2,05%, et le Nasdaq de près de 2,5%, porté par un secteur des semi-conducteurs en pleine effervescence, avec un indice 'SOXX' en hausse de 3,5%, à la veille de la publication très attendue des résultats de Nvidia (+3,2%).



Les fabricants de puces ont enregistré de fortes hausses, notamment ARM (+5,3%), Marvell et ON Semiconductors (+5,2%), Microchip (+4,4%) et Micron (+3,3%).



Parmi les principaux moteurs du Nasdaq et du S&P500 figuraient Tesla avec une hausse de 6,95% et Applovin avec 7,5%.



Toutes les conditions semblaient réunies ce mardi, avec une nette détente des taux longs, assez inattendue compte tenu de la forte progression de la confiance des consommateurs américains.



C'est la bonne surprise du jour : le baromètre mensuel du Conference Board a rebondi de 12,3 points (au lieu des sept points attendus), pour atteindre 98 pour le mois en cours.



L'organisation patronale précise que si l'indice de la situation présente n'a augmenté que de 4,8 points à 135,9, celui des anticipations a grimpé de 17,4 points à 72,8 - un niveau qui demeurait toutefois inférieur au seuil des 80, généralement considéré comme annonciateur d'une récession.



'Le rebond était déjà perceptible avant l'accord commercial sino-américain du 12 mai, mais il a ensuite gagné en ampleur', précisait Stéphanie Guichard, économiste principale en charge des indicateurs globaux au Conference Board.



Les obligations du Trésor américain auraient pu mal réagir à ce regain de confiance, mais leurs rendements se sont pourtant détendus : les taux à dix ans reculent de 6,6 points de base à 4,446%, et ceux à 30 ans de 8,7 points à 4,950%.



'Risk-on' ou 'risk-off', tous les actifs étaient recherchés... sauf l'or, qui a perdu 1,6% pour revenir à 3.300$, et le pétrole, en baisse de 1% à 60,90$ sur le NYMEX.





