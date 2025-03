Wall Street: vague de rachats à bon compte, tension des taux information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Entame de terme boursier d'avril 'bullish' à Wall Street, dans ce qui pourrait constituer le parfait contrepied d'un mois de mars raté, et qui s'avère même être le pire depuis décembre 2022 pour le Nasdaq Composite: le 'Dow' bondit de +1,4% (à 42.583), le 'S&P' de +1,75% (à 5.767), et le Nasdaq de +2,25% (à 18.188).



L'indice VIX de la volatilité du CBOE, qui donne la mesure de l'anxiété des marchés, a effacé -9,3% et est repassé sous le niveau important des 20 points vendredi (17,50 ce lundi) après s'être dangereusement approché des 30 points la semaine précédente.



Ce fut comme une 'ruée sur les soldes' pour les vedettes du Nasdaq 100, avec +12% pour Tesla et +10,5% sur Strategy (ex MicroStrategy) qui a annoncé avoir acquis récemment 6.000 bitcoin : c'est la première 'super-baleine' à 500.000 bitcoins depuis que ce crypto-actif a dépassé les 10.000$.



Strategy est sans conteste devenu le plus grand détenteur privé de BTC au monde, et s'est lourdement endetté pour détenir ce stock d'une valeur de 43,5 milliards de dollars (l'entreprise est valorisée le double, très exactement).



A noter également des hausses spectaculaires sur Applovin +8,2%, AMD +7%, Palantir +6,4%, ARM +4,6%, Microchip +4,2%... et l'indice SOXX prend +3%.



Puisqu'il fallait bien un prétexte pour se lancer dans la chasse aux bonnes affaires, ce furent des rumeurs de mise en place progressive des droits de douane à partir du 2 avril, par opposition au 'Big Bang' promis par Donald Trump ('le 2 avril, tout bascule, le monde ne sera plus jamais le même').



Les investisseurs comptent également sur les prochains indicateurs économiques américains attendus dans les prochains jours pour renforcer le rebond amorcé la semaine passée.



Ce lundi, c'était la journée des 'PMI': la croissance dans le secteur privé américain accélèrerait nettement en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 53,5 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 51,6 en février.



Cette évolution favorable de l'activité globale masque toutefois une forte divergence entre l'activité des services, dont l'indice grimpe de 3,3 points à 54,3, et la production manufacturière, qui voit au contraire le sien plonger de 5,7 points à 48,8.



Les investisseurs scruteront notamment vendredi l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour voir si le rythme de l'inflation s'apaise, ce qui augmenterait les chances que la Fed décide de baisser ses taux rapidement.



Les marchés avaient salué la semaine dernière des propos tenus par le patron de la Fed qui avait déclaré qu'à son avis, la remontée de l'inflation due à l'implantation de nouveaux droits de douane ne serait que 'passagère'.



Sur le front des taux, les T-Bonds pâtissent du retour du 'risk-on' et se tendent de +8,7 points de base à 4,341%, tandis que le '2 ans' prend +6,5 pbs vers 4,041%.





