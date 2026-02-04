Wall Street vacille, les doutes sur l'IA frappent de plein fouet la tech
Alors que la saison des publications bat son plein, le S&P 500 cède 0,51% à 6 882,7 points, le Dow Jones progresse de 0,53% à 49 501,3 points, tandis que le Nasdaq 100 chute de 1,77% et termine à 24 891,2 points.
Alphabet recule de 1,96% à la veille de la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture. Le bilan de la maison mère de Google sera particulièrement scruté afin de confirmer la dynamique haussière du groupe dans l'intelligence artificielle, portée par l'avènement de Gemini 3.
La séance a été marquée par l'effondrement d'Advanced Micro Devices, dont le titre plonge de 17,31% après la publication de prévisions de revenus trimestriels inférieures aux attentes. Cette annonce ravive les doutes quant à la capacité du fabricant de semi-conducteurs à rivaliser durablement avec Nvidia sur le segment des puces dédiées à l'IA.
Plusieurs éditeurs de logiciels ont prolongé leurs récentes baisses, sur fond de craintes que les avancées rapides de l'intelligence artificielle ne fragilisent les modèles économiques des acteurs historiques du secteur. Snowflake recule de 4,59%, tandis que Datadog abandonne 3,30%.
Dans le même temps, les investisseurs ont délaissé les valeurs les plus exposées à l'IA pour se repositionner sur des entreprises jugées moins chères et moins dépendantes de cette technologie. Dans cette optique, Apple progresse de 2,6%, le groupe apparaissant de plus en plus comme un géant technologique relativement indépendant de la course à l'intelligence artificielle.
À contre-courant de la tendance, Super Micro Computer s'envole de 12,2% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, portée par une demande toujours soutenue pour ses serveurs dédiés à l'IA.
Les valeurs défensives ont également attiré les flux, à l'image du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly, dont l'action bondit de 10,39% après l'annonce de prévisions de bénéfice pour 2026 supérieures aux attentes de Wall Street.
A la clôture, les investisseurs ont déjà les yeux rivés sur les publications de Alphabet, Qualcomm ou ARM
Sur le plan macroéconomique, la publication très attendue du rapport sur l'emploi de janvier a été repoussée en raison d'une fermeture partielle de l'administration fédérale, qui a duré quatre jours et s'est achevée mardi.
Dans l'intervalle, le rapport national sur l'emploi du cabinet ADP, publié mercredi, montre que les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont été inférieures aux attentes en janvier, sur fond de suppressions de postes dans les services professionnels, les services aux entreprises et le secteur manufacturier.
