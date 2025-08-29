Wall Street : va terminer août au zénith, PIB revu à +3,3% mais taux longs en repli
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 01:08
L'indice Dow Jones n'a gagné que 0,16% à 45.637 mais le Nasdaq Composite continue surperformer avec +0,53% à 21.705, sans toutefois battre de nouveaux records.
L'indice des technos a peut-être été un peu ralenti par Nvidia qui a perdu 0,9% lors de la séance de jeudi, les investisseurs étant déçus par le montant des ventes dans les 'data-centers' et les directives de Trump relatives à la guerre commerciale sino-américaine qui ont contraint le groupe à exclure les ventes potentielles à destination de la Chine.
Les chances de voir Trump revenir sur l'embargo des exportations des fameux GPU 'H-20' sont cependant estimées à plus de 50%.
Nvidia avait publié la veille des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais faisant apparaître un ralentissement de sa croissance, fait rare pour le groupe californien qui a bénéficié de plusieurs années d'hypercroissance.
Son chiffre d'affaires a bondi de 56% à 46,7Mds$ sur le trimestre écoulé et sa prévision de revenus de l'ordre de 54Mds$ pour le trimestre en cours dépasse les attentes.
'Son taux de croissance fulgurant qui atteignait les trois chiffres durant les exercices 2023 et 2024 commence à décélérer', souligne Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.
Wall Street qui s'attendait à un 'pic de volatilité' suite aux trimestriels de Nvidia a en fait connu une journée très tranquille et les indices US n'ont quasiment pas réagi à la publication de la seconde estimation PIB des États-Unis: elle est révisée assez nettement à la hausse, de +3 à +3,3% au deuxième trimestre.
L'autre chiffre du jour n'a pas eu plus d'impact : les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -6000 à 229 000 (contre 231 000 attendues) et témoignent de la robustesse du marché du travail (ce qui affaiblit le diagnostic de Jerome Powell vendredi dernier).
Les Treasuries à dix ans sont longtemps restés stables, autour de 4,24 avant de se détendre dans la soirée de -3Pts vers 4,21%, le '30 ans' qui avait fusé jusque vers 4,96% la veille (et fini vers 4,9200%) a effacé -4,5Pts vers 4,8750%.
Après avoir rebondi hier suite à l'annonce d'une baisse des stocks de carburants aux Etats-Unis, les cours du brut repartent à la baisse, le WTI a repris +0,8% vers 64,3$ sur le NYMEX.
