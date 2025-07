Wall Street : une petite reprise est attendue avant la Fed

(AOF) - Au lendemain d’un repli, les places américaines devraient connaître un biais plus positif à l’ouverture, même si la prudence va rester de mise avant de connaître, dans la soirée, la décision de la Fed sur sa politique monétaire. Les investisseurs digèrent les publications d’entreprises, comme celle de Kraft Heinz, et des statistiques comme la hausse du PIB du deuxième trimestre supérieure aux attentes selon des données préliminaires. Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 sont attendus sur des hausses comprises entre 0,09 et 0,24 % selon les futures sur indices.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire négatif avant que la Fed livre demain soir sa décision de politique monétaire. Un maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel est une nouvelle fois attendu. Les investisseurs continuent par ailleurs d'accueillir les nombreux résultats d'entreprises. Boeing s'est replié mais a nettement diminué ses pertes. Le rapport JOLTS a fait ressortir une baisse plus marquée que prévu du nombre d'offres d'emplois en juin. Le Dow Jones a cédé 0,46% à 44632 points et le Nasdaq s'est effrité de 0,38% à 21098 points.

Les chiffres macroéconomiques

Selon des données préliminaires du deuxième trimestre, la croissance de l’indice des prix à la consommation des ménages (PCE) core a ralenti avec une progression de 2,50 %, contre une hausse de 3,50 % sur les trois premiers mois de l’année. Les investisseurs tablaient sur un ralentissement plus important à +2,40 %.

Le produit intérieur brut des États-Unis a progressé de 3 % au deuxième trimestre,selon des données préliminaires, loin de la hausse de 2,5 % qui était espérée. Sur les trois premiers mois de l’année, le PIB américain a reculé de 0,5 %.

Selon l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé, l’économie américaine a créé 104 000 postes en juillet, contre des attentes à 77 000. En outre, les chiffres du mois de juin ont été révisés à la baisse. Le mois dernier, il y a eu 23 000 destructions d’emplois, contre 33 000 précédemment estimées.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements en juin seront publiées à 16h, suivies par l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 .

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 20h.

Les valeurs à suivre

GE Healthcare

Au deuxième trimestre, GE Healthcare a vu son bénéfice net progresser de près de 15 %, à 500 millions de dollars. Par action, il s'est élevé à 1,06 dollar, contre 0,94 dollar un an plus tôt. En parallèle, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,47 %, à 5,007 milliards de dollars, pour un résultat d'exploitation de 654 millions de dollars, en hausse de 7,57 %. La hausse des revenus a été soutenue par la vigueur de l'activité observée aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Humana

Humana a publié des comptes trimestriels mitigés. Sur la période d'avril à juin, le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 6,27 dollars, contre des prévisions à 5,87 et un précédent à 6,96 dollars. En parallèle, le chiffre d'affaires s'est élevé à 32,388 milliards de dollars, au-dessus des attentes des analystes, en croissance de 9,64 %. L'assureur santé a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Le bénéfice par action ajusté devrait atteindre les 17 dollars sur l'exercice, contre une précédente estimation à 16,25 dollars.

Kraft Heinz

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires net de Kraft Heinz a diminué de 1,9% par rapport à la même période de l'année précédente, pour s'établir à 6,4 milliards de dollars, incluant un effet favorable de 0,1 point de pourcentage lié aux devises étrangères. Sur cette période, le groupe agroalimentaire enregistre une perte d'exploitation de 8 milliards de dollars contre un bénéfice d'exploitation de 522 millions de dollars il y a un an. Il affiche une perte nette de 7,82 milliards de dollars contre un bénéfice net de 100 millions de dollars.

Starbucks

Starbucks avance de plus de 4% en avant-Bourse malgré une publication mitigée au troisième trimestre. Le Bpa ressort à 50 cents contre 93 cents un an plus tôt et 65 cents attendu par le consensus. Sur la période, le bénéfice net a fondu de 47,1% sur un an à 558,3 millions. Le chiffre d'affaires s'est, quant à lui, amélioré de 3,8% à 9,46 milliards de dollars. Mais, à nombre comparable de magasins, il a reculé de 2% en Amérique du Nord.

Tesla

Tesla aurait signé un accord de 4,3 milliards de dollars auprès du sud-coréen LG Energy Solution, selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier. L'accord porterait sur la fourniture de systèmes de stockage d'énergie pour batteries. L'agence de presse ajoute que le constructeur de véhicules électriques cherche à réduire sa dépendance aux produits chinois en raison de la guerre commerciale.

VF

VF Corporation flambe d'environ 15% en avant-Bourse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à une légère hausse de la demande pour ses vêtements et chaussures. Le groupe américain, qui détient notamment les marques Vans, Supreme, Timberland et The North Face, a annoncé des revenus supérieurs aux attentes, stables à 1,76 milliard de dollars (contre une baisse de 3 à 5%), pour une perte ajustée par action de 24 cents à comparer à un consensus de -34 cents.

Visa

Visa a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé au troisième trimestre, clos fin juin. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a progressé de 8% à 5,3 milliards de dollars, soit 2,69 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,98 dollars, soit 14 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 910,2 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 9,84 milliards de dollars.