Wall Street: une pause se profile après une semaine bien agitée
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 15:11
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les principaux indices new-yorkais affichent des écarts contrastés, allant de -0,5% à 0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé.
La semaine a été principalement marquée par les annonces de la Fed, qui a délivré comme prévu une troisième baisse de taux en trois mois et rassuré les intervenants en conservant un discours mesuré, qui n'a pas trop fait dévier les attentes des analystes en matière de poursuite de son assouplissement monétaire.
Ces propos ont permis au Dow Jones d'atteindre un nouveau plus haut historique hier. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice des 30 principales valeurs américaines s'adjuge pour l'instant près de 1,6%, tandis que le S&P affiche une progression hebdomadaire plus modérée de l'ordre de 0,4%.
Le Nasdaq affiche, lui, un score quasiment nul, alourdi par les résultats décevants d'Oracle, qui ont réveillé les inquiétudes ayant trait à l'amortissements des investissements colossaux consentis dans l'IA par les géants de la tech.
Broadcom aurait pu rassurer les acheteurs hier soir avec la publication de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par ses puces dédiées à l'IA, mais le fait que son équipe de direction se soit refusée à communiquer des objectifs annuels précis pesait sur le titre en cotations avant-Bourse.
Les investisseurs vont maintenant tourner leur attention vers les chiffres de l'emploi et de l'inflation (CPI) attendus la semaine prochaine, avec l'espoir qu'ils confirment le scénario à la "goldilocks" (croissance solide, inflation maîtrisée) décrit cette semaine par la Fed.
A lire aussi
-
Quelque 9% des heures de cours ont été perdues dans les collèges publics français en 2023-24, du fait essentiellement d'absences non remplacées, indique vendredi dans un rapport la Cour des comptes, qui appelle à "des actions résolues" pour améliorer la situation. ... Lire la suite
-
Le gouvernement va revaloriser le Smic de 1,18% au 1er janvier, sans lui donner de coup de pouce au-delà de son augmentation mécanique, a-t-on appris vendredi de sources syndicales. Le directeur général du Travail a annoncé aux partenaires sociaux cette augmentation ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, la reprise des inquiétudes autour des niveaux de valorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) plombant la tech, mais profitant aux autres secteurs. Vers 15H00 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite
-
La Confédération paysanne appelle vendredi à "des blocages partout en France" pour protester contre la méthode déployée par le gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), ce dernier considérant "l'abattage" des bovins atteints par la maladie comme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer