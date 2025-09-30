 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 932,63
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street : une fin de mois et de trimestre 100% positive, 'shutdown' 100% occulté
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 22:17

Le trimestre boursier est magnifique aux Etats Unis et Wall Street n'a pas raté son 'final' avec un carton plein de hausse (4 indices sur 4 dans le vert) et pour le symbole, un nouveau record de clôture pour le Dow Jones au contact des 46.400Pts (+1,9% de gain mensuel, +5,5% depuis fin juin).

Il a manqué une poignée de points au S&P500 (+0,4%) pour battre son record mais il termine sur sa seconde meilleur clôture de l'histoire et un gain mensuel de +3,5% et trimestriel de +8%.
Le Nasdaq s'adjuge +0,3% et affiche un gain mensuel de +5,6%, l'un des meilleurs pour un mois de septembre qui est souvent 'compliqué', le 3ème trimestre reste également un grand cru avec plus de 11% de gain, à bonne distance du second qui s'était conclu par +18%.

Le Russell-2000 est ressorti du rouge à 10Mn de la clôture et il finit à +0,05%... mais c'est 'du vert' et ce n'était pas gagné vers 21H50: bel effort algorithmique dans les 5 dernières minutes.

Oui, c'est donc 'du vert' partout : les investisseurs ignorent superbement l'imminence d'un 'shutdown' (fermeture partielle des administrations fédérales) dès ce soir minuit (5 heure du matin en France).
Wall Street s'est concentré sur les 'habillages de bilans' ce qui explique sa résilience... mais les marchés obligataires qui n'avaient rien à sauver ce mardi n'ont pas plus réagi à l'imminence du 'shutdown'.

Les T-Bonds à '30 ans' stagnent vers 4,71%, le '10 ans' efface -1,4Pt vers 4,127%... le '2 ans' se détache avec -3Pts vers 3,603%... mais dans des volumes si creux que cela ne veut pas dire grand chose.

Les T-Bonds n'ont pas non plus réagi aux chiffres du jour, ou peut-être tardivement, et peut-être parce que la confiance des ménages a baissé : rien de tranchant.

Parmi les statistiques du jour sans grand impact, on note l'indice PMI de Chicago qui ressort en baisse à 40,6 contre 41,5, les creations d'emplois (rapport 'Jolts' du département du Travail) ressortent plus vigoureuses que prévu à 7,227 millions en août, contre 7,208 millions (révisé de 7,181 millions) en juillet.

La 'meilleure nouvelle' pour ceux qui espèrent 2 baisses de taux par la FED d'ici fin 2025, c'est l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice ressort en net repli : -3,6Pts de 97,8 vers 94,2 (révisé d'une estimation initiale de 97,4).

Dans le détail, le sous-indice d'évaluation de la 'situation présente' a chuté encore plus lourdement, de -7 points à 125,4 et celui des attentes s'est tassé de 1,3 point à 73,4, un niveau bien inférieur au seuil des 80 qui signale un risque de récession.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les employés du centre d'appels surfent sur leurs téléphones portables alors qu'ils se rassemblent devant leur immeuble de bureaux après les secousses du tremblement de terre à Cebu, dans le centre des Philippines, le 30 septembre 2025 ( AFP / Alan TANGCAWAN )
    Huit morts dans un violent séisme au centre des Philippines
    information fournie par AFP 30.09.2025 23:15 

    Au moins huit personnes ont été tuées lorsqu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé mardi la côte centrale des Philippines, détruisant des routes et des bâtiments et provoquant des coupures d'électricité, ont indiqué les autorités locales. Trois personnes ont été ... Lire la suite

  • Nike fait état d'une hausse inattendue de son CA au T1
    Nike fait état d'une hausse inattendue de son CA au T1
    information fournie par Reuters 30.09.2025 22:52 

    Nike a fait état mardi d'une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 11,72 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 1%, ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse malgré le risque d'un "shutdown"
    Wall Street termine en hausse malgré le risque d'un "shutdown"
    information fournie par Reuters 30.09.2025 22:50 

    par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se préparent à une éventuelle fermeture de l'administration fédérale si aucun accord sur le budget n'est trouvé avant minuit. L'indice Dow Jones a gagné ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en hausse malgré l'imminence d'un "shutdown", record du Dow Jones
    information fournie par AFP 30.09.2025 22:41 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, les investisseurs conservant leur optimisme malgré la perspective d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown") qui pourrait repousser la publication d'un indicateur clé sur le marché de l'emploi. Après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank