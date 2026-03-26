Wall Street : Trump tente de calmer le stress quelques minutes après une séance sous tension
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 21:59
Le même Trump réitérait ce jeudi après-midi la promesse de "déchaîner les enfers au cours de prochaines 24H", et les rumeurs d'opération terrestre pour ce weekend n'ont cessé d'enfler des dernières 48H.
Il rajoute que "contrairement aux fake news, les négociations se passent très bien"... les iraniens démentant toute proposition acceptable (parmi celles qui leur ont été transmises) et ni tout contact direct.
Est-ce que ce nouveau délai de 10 jours signifie l'absence d'atteinte à l'intégrité du territoire iranien ?
Après une chute de -1,75% vers 6.477 en clôture, les "futures" du S&P500 se redressent de 0,3% vers 6.500, le Nasdaq-100 reprend 0,3% également vers 23.670, après un trou d'air de -2,38% (pire séance depuis 2011/2025).
Le cours du "WTI" réagit par une baisse de -1,5$, de 94,3 vers 93,5$ (le "WTI" reste disponible), le "Brent" efface -3,2$ de 106,5 vers 105,3$, le Dollar fléchit à peine, de 1,1520 vers 1,1545 contre Euro.
Les taux qui affichaient leurs pires niveaux depuis le 11 juin 2025, se détendent de -2Pts vers 4,411% et sur le "2 ans" l'écart reste millimétrique avec -1Pt à 3,983%.
Quel contraste avec lundi : -10$ sur le "WTI" et -10Pts sur le "10 ans" US, 3% sur les indices (ils passaient de -1,5 à 1,5% en préouverture).
Le stress a également ressurgi avec un "VIX" qui termine à 8,2 vers 27,4 après avoir culminé vers 28,5 ( 12%) et cela s'est ressenti dans le secteur de la "tech" avec de nombreux écarts supérieurs à -8%, avec -8% sur Meta,-8,3% sur Seagate et Applied Materials, -9,3% sur LAM research et Arista Networks , -10,4% sur Applovin ou encore -7,5% sur AMD, le "SOXX" chutant de -4,75% (également sur plus lourd repli depuis le 20 novembre avec -4,8% ou le 2 février avec -4,4%).
Lourde correction dans le secteur des minières (-2,8%) : l'Or et l'argent sont victimes de dégagements, et cela est un scénario classique quand les taux se tendent (des opérateurs sont contraints de se délester des actifs qui leur procurent de grosses plus values pour honorer les "appels de marge"): l'Or perd -2% vers 4 400$, l'argent -3,5% vers 68,5$.
Parmi les valeurs recherchées, on note sans surprise les géants de l'énergie avec Valero 5,8%, Occidental 4%, Apa Corp 3,6%, Conoco 3,3%.
Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont établies à 210 000, légèrement en dessous des attentes (211 000), après 205 000 la semaine précédente... des scores de plein emploi inoxydable mais les signaux de dégradation se multiplient et la hausse du prix des carburants au-delà de 4 dollars le gallon en moyenne sur le territoire américain instaure un climat pré-inflationniste.
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