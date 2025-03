Wall Street: Trump jette un froid, le VIX flambe, Nvidia -9% information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 08:16









(CercleFinance.com) - Wall Street n'avait pas bien entamé le mois de mars, mais les écarts demeuraient modestes en matinée (-0,1% pour le 'S&P', -0,6% pour le Nasdaq).



La lourdeur était un peu plus présente vers 20H45 (-0,5% pour le 'S&P', -0,9% pour le Nasdaq), mais les gains de vendredi étaient largement préservés.



Puis tout s'est accéléré à la baisse vers 21H avec les dernières annonces de Donald Trump confirmant l'entrée en vigueur de surtaxes visant le Canada, le Mexique (+25%) et la Chine (taxation passant de 10 à 20%).



Au final, le Dow Jones chute de -1,5%, le S&P 500 de -1,75%, l'indice Nasdaq de 2,64%, dans le sillage de Nvidia avec -8,7% (et -9% en séance), ARM -8%, Broadcom -6% ou Amazon -3,5% et Tesla -3%.



Le 'VIX', baromètre du stress a connu un accès de fièvre de +16% vers 22,8, son pire niveau depuis la mi-décembre 2024.



Le 'risk-off' est de retour, et cela se lit également sur les 'cryptos' : après un weekend de folie suite aux annonces de Donald Trump sur la constitution de réserves US dans les 'altcoins' les plus échangés (+15 à 20% dimanche), une lourde rechute s'opère avec -9% sur le bitcoin , -16% sur l'Ethereum et -20% sur le ripple , Cardano et Solana.



Il y avait un premier chiffre aux Etats Unis (mais déjà connu) : selon de PMI de février, la croissance s'est accélérée dans le secteur manufacturier américain.



Le résultat définitif de l'enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achats par S&P Global confirme une hausse de +1,5Pt à 52,7 le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2022, après 51,2 en janvier.



Il s'inscrit ainsi pour le deuxième mois d'affilée au-dessus du seuil des 50 points, qui témoigne d'une croissance de l'activité.



Les T-Bonds évoluent aux antipodes des marchés obligataires européens : les T-Bonds se détendent encore de -7Pts vers 4,16%, le '2 ans' de -5Pts entre 3,9990 et 3,949%.





Valeurs associées BTC/USD 83 336,25 USD NEXC -4,06% XRP/USD 2,33 USD NEXC -3,33%