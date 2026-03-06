 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine une semaine difficile
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 22:08

Les principaux indices boursiers américains ont nettement reculé vendredi, pénalisés par la publication d'un rapport sur l'emploi jugé préoccupant et par la forte hausse des prix du pétrole, désormais au-dessus de 90 dollars le baril dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient. Le S&P 500 recule de 1,33% à 6 740 points, le Dow Jones cède 0,95% à 47 501,5 points et le Nasdaq 100 abandonne 1,51% à 24 643 points.

Aux États-Unis, les créations d'emplois non agricoles ont chuté de 92 000 en février, soit leur plus forte baisse depuis octobre, après une hausse de 126 000 en janvier, chiffre qui a par ailleurs été révisé à la baisse, selon les données officielles. Les économistes interrogés par Bloomberg anticipaient au contraire une progression de 55 000 postes le mois dernier. Le taux de chômage a également légèrement augmenté, à 4,4%, alors que le consensus de Wall Street tablait sur une stabilité à 4,3%.

Sur le front énergétique, la hausse des prix du brut s'est accentuée. Le baril de WTI s'échange désormais autour de 90,5 dollars, en progression de 14%, tandis que le Brent atteint 92,2 dollars, en hausse de 9,5%. Cette flambée intervient après que le président américain Donald Trump a exigé la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, alimentant les craintes d'une escalade durable dans la région.

Du côté des entreprises, l'action Trade Desk recule de 1,71% après avoir bondi de près de 18% lors de la séance précédente. Cette envolée faisait suite à une information du média The Information selon laquelle Trade Desk et OpenAI auraient entamé des discussions préliminaires autour d'une collaboration visant à aider le créateur de ChatGPT à monétiser de la publicité.

À l'inverse, Marvell Technology s'est envolée de 18,35% après la publication, jeudi soir, de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le concepteur de puces bénéficie notamment d'une forte demande dans les centres de données, portée par l'adoption rapide de l'intelligence artificielle.

Enfin, Boeing a terminé la séance en hausse de plus de 4% après que Bloomberg a rapporté que l'avionneur américain serait proche de conclure une commande d'environ 500 appareils avec la Chine.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank