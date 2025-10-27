 Aller au contenu principal
Wall Street termine hausse, optimisme sur le sommet Chine-US
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 21:56

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des grandes entreprises technologiques et une baisse largement attendue des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,71%, ou 337,47 points, à 47.544,59 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 83,47 points, soit 1,23% à 6.875,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 432,59 points, soit 1,86% à 23.637,456 points.

Le président américain Donald Trump doit rencontrer jeudi en Corée du Sud son homologue chinois Xi Jinping pour conclure un accord-cadre après que des hauts responsables des deux pays sont parvenus à un consensus préliminaire sur des négociations commerciales.

Un accord commercial entre les deux puissances pourrait suspendre la hausse des droits de douane américains contre Pékin, ainsi que les contrôles chinois sur les exportations de terres rares, ont déclaré des responsables américains.

Les investisseurs se préparent également à la période la plus intense de la saison des résultats, avec les géants Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta Platforms qui doivent tous publier leurs résultats cette semaine.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de mercredi, une opinion soutenue par les données publiées vendredi indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre. Cependant, le "shutdown" et son impact sur les données restent préoccupants.

(Reportage par Zhifan Liu)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 544,59 Pts Index Ex +0,71%
NASDAQ Composite
23 637,46 Pts Index Ex +1,86%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
USA BENCHMARK 10A
4,056 Rates +0,82%
