 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
+1,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en hausse, soutenue par la tech
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 22:21

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, emmenée par les valeurs technologiques et par l'espoir de voir la Fed se résoudre à réduire ses taux.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,47%, ou 206,97 points, à 44.175,61 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 49,45 points, soit 0,78% à 6.389,45 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 207,32 points, soit 0,98% à 21.450,022 points.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant, après la démission surprise de l'un des sept gouverneurs, Adriana Kugler.

Stephen Miran partage le point de vue de Donald Trump, qui a reproché au président de la Fed, Jerome Powell, de "trop tarder" à baisser les taux d'intérêt, alors que la croissance se maintient et que l'inflation progresse.

"Cela garantit une baisse des taux lors de toutes les réunions qui se tiendront d'ici la fin janvier", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank à Sydney.

(version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 175,61 Pts Index Ex +0,47%
NASDAQ Composite
21 450,02 Pts Index Ex +0,98%
S&P 500 INDEX
6 389,45 Pts CBOE +0,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank