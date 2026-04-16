Wall Street termine en hausse, poursuit son rebond

La Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par des déclarations jugées encourageantes de Donald Trump sur le conflit au Moyen-Orient, qui ont permis au marché de maintenir son élan.

Pour la deuxième séance d'affilée, l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 ont une nouvelle fois décroché un record en clôture, gagnant respectivement 0,36% à 24.102,70 points et 0,26% à 7.041,28 points. Le Dow Jones a progressé de 0,24%.

Nasdaq