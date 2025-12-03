 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Wall Street termine en hausse, optimiste quant à une baisse des taux
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 22:40

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, une série de données économiques rendant les investisseurs optimistes quant à une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,86%, ou 408,37 points, à 47.882,83 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 20,63 points, soit 0,30% à 6.850,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 40,42 points, soit 0,17% à 23.454,092 points.

Le shutdown de 43 jours du gouvernement américain a donné peu de visibilité aux investisseurs pour se prononcer sur la politique monétaire de la Fed, mais les doutes commencent à se lever avec la publication de données issues de sources non-gouvernementales.

L'enquête ADP suggère une détérioration du marché du travail avec 32.000 destructions nettes de postes le mois dernier, après 47.000 créations d'emplois en octobre, ce qui conforte l'hypothèse de baisses imminentes de taux directeurs mais ravive aussi les craintes sur la santé de l'économie américaine.

L'indice ISM sur l'activité du secteur des services aux Etats-Unis montre de son côté une légère accélération en novembre, mais les prix payés par les entreprises du secteur n'ont que légèrement diminué par rapport au mois précédent alors que sera publié vendredi l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Les chiffres de la production industrielle aux Etats-Unis interrogent également puisque l'indicateur pour le mois d'août a été révisé en baisse de 0,3% au lieu de +0,1% initialement estimé.

"Pour les acteurs du marché, au moins, la Fed aura les moyens d'abandonner le ton agressif qu'elle affichait il y a quelques semaines et d'adopter peut-être une position plus accommodante face à des données sur l'emploi qui semblent décevantes et en baisse, alors que nous assistons à une reprise en temps réel du rythme habituel de publication des données", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez Globalt Investments à Atlanta.

"C'est quelque chose que les marchés accueillent manifestement très favorablement aujourd'hui, et nous verrons, à mesure que les données continueront d'affluer, si cette tendance se maintiendra et si les marchés continueront de réagir de la même manière."

Aux valeurs, le repli de Microsoft MSFT.O (-2,5%) a pesé sur le secteur technologique .SPLRCT (-0,4%).

Selon le site The Information, le géant de l'informatique a réduit les objectifs de ventes pour certains de ses produits liés à l'intelligence artificielle (IA) à la suite de performances décevantes de nombreux commerciaux lors de l'exercice fiscal clos en juin.

Mais les actions ont rebondi après que Microsoft a démenti cette information auprès de CNBC, permettant au S&P500 et au Nasdaq de repasser dans le vert.

Marvell Technology MRVL.O bondit de 7,9% après l'annonce par le groupe du rachat de Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars. Le fabricant de puces a par ailleurs fourni des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal.

Microchip Technology MCHP.O grimpe de 12,2% à la faveur du relèvement de ses prévisions pour le troisième trimestre.

American Eagle Outfitters AEO.N s'envole de 15,1% grâce au relèvement de sa prévision annuelle de ventes à périmètre comparable.

(Version française Zhifan Liu)

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
23,990 USD NYSE +15,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 882,90 Pts Index Ex +0,86%
MARVELL TECH
100,2000 USD NASDAQ +7,87%
MICROCHIP TECH
63,6100 USD NASDAQ +12,17%
MICROSOFT
477,7300 USD NASDAQ -2,50%
NASDAQ Composite
23 454,09 Pts Index Ex +0,17%
S&P 500 INDEX
6 849,72 Pts CBOE +0,30%
