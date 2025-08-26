Wall Street termine en hausse malgré l'inquiétude autour de l'indépendance de la Fed

*

Le Dow Jones gagne 0,3%, le S&P-500 0,41% et le Nasdaq 0,44%

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, malgré l'inquiétude concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) après la décision prise par le président Donald Trump de limoger Lisa Cook, gouverneure de l'institution.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,30%, ou 135,60 points, à 45.418,07 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 26,62 points, soit 0,41% à 6.465,94 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 94,98 points, soit 0,44% à 21.544,27 points.

Le S&P 500 a notamment été porté par la performance de Nvidia NVDA.O , qui a avancé à la veille de la publication de ses résultats trimestriels.

Donald Trump a déclaré lundi démettre Lisa Cook de son poste, citant des irrégularités présumées dans l'obtention de prêts immobiliers, une décision sans précédent susceptible de faire bouger les lignes s'agissant de l'indépendance dont dispose l'institution.

Lisa Cook, première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la Fed, a déclaré que Donald Trump n'avait pas le pouvoir de la limoger et s'est engagée à rester à son poste.

"La communauté des marchés financiers est de plus en plus préoccupée par l'indépendance (de la Fed). C'est une véritable inquiétude à long terme. Cependant, à court terme, qu'est-ce que cela change à la trajectoire de la politique des taux d'intérêt dans les six ou les 12 prochains mois?", a dit Bill Merz directeur de la recherche de marché chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis.

Malgré les pressions inflationnistes, les traders jugent probable une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre.

Aux valeurs, Eli Lilly LLY.N a bondi après avoir annoncé le succès d'une de ses pilules expérimentales pour aider les adultes en surpoids atteint de diabète de type 2 à perdre du poids.

Advanced Micro Devices AMD.O a avancé après que Truist Securities a relevé sa recommandation d'"acheter" à "conserver".

EchoStar SATS.O a de son côté atteint un record après qu'AT&T T.N a dit avoir conclu un accord pour l'achat de certaines licences de spectre de la société de services de télécommunications pour environ 23 milliards de dollars.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore; version française Camille Raynaud)