Wall Street termine en hausse, les traders se tournant vers la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les mouvements boursiers de clôture)

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés

* Les valeurs financières rebondissent après des pertes antérieures

* Delta et American relèvent leurs prévisions de chiffre d'affaires

* S&P 500 +0,25%, Nasdaq +0,47%, Dow +0,10%

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street a terminé en hausse mardi, avec des gains pour Delta Air Lines et d'autres titres du secteur du voyage, tandis que la Réserve fédérale entamait sa réunion de politique générale de deux jours sur fond d'inquiétudes des investisseurs concernant les prix élevés du pétrole et le conflit au Moyen-Orient .

Les actions des compagnies aériennes et des sociétés de voyage ont rebondi après les pertes subies ces dernières semaines en raison de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et de la hausse des prix de l'énergie. Delta DAL.N a augmenté de plus de 6 % et American Airlines Group AAL.O a gagné 3,5 % après que les deux sociétés aient revu à la hausse leurs prévisions de recettes pour le trimestre en cours. United Airlines a augmenté de 3,2 %.

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a grimpé de plus de 2% et Expedia Group EXPE.O a bondi de plus de 4%.

LES RESPONSABLES POLITIQUES DE LA FED S'INTERROGENT SUR L'INFLATION

Les craintes de perturbations prolongées de l'approvisionnement en raison de la fermeture de la route maritime du détroit d'Ormuz ont maintenu les prix du pétrole brut à près de 100 dollars le baril. Les inquiétudes concernant les prix élevés du pétrole seront au centre de l'attention des décideurs de la Fed, qui évaluent les préoccupations en matière d'inflation par rapport aux signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

La banque centrale a entamé sa réunion de politique monétaire de deux jours mardi et les traders s'attendent à ce que la Fed maintienne les coûts d'emprunt inchangés dans sa décision de mercredi. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt laissent entrevoir une réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG, alors qu'il y en avait deux avant la guerre.

"Nous pourrions avoir des problèmes si la Fed considérait le choc pétrolier comme inflationniste et décidait d'y répondre par une politique monétaire plus dure", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management.

"Le meilleur scénario serait une confirmation demain que la Fed surveille la situation, mais qu'elle s'en tient à ce qu'elle a fait par le passé, c'est-à-dire essayer de surmonter les grands chocs pétroliers".

Les inquiétudes concernant les actions liées à l'intelligence artificielle, ainsi que l'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient, ont fait chuter le S&P 500 d'environ 4 % par rapport à son niveau record du 27 janvier.

L'indice de référence se négocie à environ 21 fois les bénéfices escomptés, contre plus de 23 fois en novembre, mais reste supérieur à son ratio cours-bénéfice moyen à terme de 19 fois au cours des cinq dernières années, selon les données de LSEG. La Reserve Bank of Australia a augmenté ses taux d'intérêt pour le deuxième mois consécutif, mettant en garde contre un risque important pour l'inflation en raison de la guerre au Moyen-Orient. L'application de covoiturage Uber UBER.N a progressé de 4,2 % après avoir annoncé son intention de déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia.

L'indice sectoriel S&P 500 des valeurs financières .SPSY a rebondi de 0,5% après avoir subi de fortes pertes la semaine précédente, lorsque les inquiétudes sur la qualité du crédit privé ont ébranlé les investisseurs. Le gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N a progressé de 4,6 %, Apollo Global APO.N a gagné 5,3 % et KKR KKR.N a augmenté de 3,3 %.

Le S&P 500 a progressé de 0,25 % pour terminer la séance à 6 716,09 points.

Le Nasdaq a gagné 0,47% à 22 479,53 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,10% à 46 993,26 points.

Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, menés par l'énergie .SPNY , en hausse de 1,02%, suivi d'un gain de 1% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Le volume sur les bourses américaines a été faible, avec 16,9 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 19,8 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.

Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont augmenté d'environ 1% chacune, suivant la hausse des prix du brut.

Honeywell International HON.O a chuté de 1,3% après que la société industrielle ait déclaré que le conflit au Moyen-Orient pourrait affecter son chiffre d'affaires du premier trimestre. Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les États-Unis et la Chine à la demande du président Donald Trump.

Eli Lilly LLY.N a chuté de près de 6% après que le courtier HSBC a rétrogradé le fabricant de médicaments de "hold" à "reduce".

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que celles en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 1,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets et deux nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 51 nouveaux sommets et 137 nouveaux creux.