Wall Street termine en hausse, les investisseurs digérant les commentaires de Trump sur le commerce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les derniers mouvements de prix et les détails du marché après la clôture des échanges)

Trump déclare que des droits de douane de 100 % sur la Chine ne sont pas viables

Eli Lilly chute après la promesse de Trump de réduire le prix des médicaments amaigrissants

Les derniers résultats des banques régionales apaisent les inquiétudes sur le crédit

S&P 500 +0,53%, Nasdaq +0,52%, Dow +0,52%

par Noel Randewich et Twesha Dikshit

Wall Street a terminé en hausse vendredi, les investisseurs évaluant les dernières remarques du président américain Donald Trump sur la Chine, tandis que les résultats trimestriels des banques régionales ont apaisé les inquiétudes concernant les risques de crédit.

Donald Trump a déclaré que son projet de droits de douane de 100 % sur les produits en provenance de Chine ne serait pas viable, mais il a rendu Pékin responsable de la dernière impasse dans les négociations commerciales qui ont commencé avec le renforcement du contrôle des autorités chinoises sur les exportations de terres rares. Il y a une semaine, Donald Trump a dévoilé les nouveaux droits de douane, ainsi que les nouveaux contrôles à l'exportation de "tous les logiciels critiques", qui entreront en vigueur le 1er novembre.

"Le marché ne sait pas vraiment quoi prendre lorsque Donald Trump s'exprime", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth. "Il y a juste beaucoup de commentaires en va-et-vient en ce qui concerne la Chine et les droits de douane et à peu près tout le reste."

Les actions des banques régionales ont rebondi après une vente massive jeudi, lorsque Zions Bancorporation ZION.O a révélé des pertes liées à deux prêts commerciaux et industriels et Western Alliance WAL.N a révélé qu'elle avait engagé une action en justice alléguant une fraude commise par Cantor Group V, LLC.

"Il y a beaucoup plus d'aboiements que de morsures dans les craintes concernant le crédit", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital. "En examinant les résultats de toutes les grandes banques, on constate que le crédit est très bon. Dans l'ensemble, il y a très peu de poches de faiblesse."

Truist Financial TFC.N a gagné 3,7% après que la banque a annoncé une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre. Fifth Third Bancorp FITB.O a augmenté de 1,3 %, les actions de Zions ont rebondi après les pertes subies la veille pour clôturer en hausse de 5,8 %, et Western Alliance a progressé de 3,1 %.

L'indice S&P Composite 1500 Regional Banks .SPCOMBNKS a progressé de 1,8% après avoir chuté de près de 6% la veille.

L'indice S&P 500 du secteur financier .SPSY , qui comprend les plus grandes banques américaines, a progressé de 0,8 %.

Les bons résultats de JPMorgan JPM.N et d'autres grandes banques cette semaine ont aidé à démarrer la saison des résultats du troisième trimestre. Les analystes prévoient en moyenne que les bénéfices du S&P 500 augmenteront de 9,3 % au troisième trimestre, ce qui représente une amélioration par rapport aux attentes de 8,8 % au début du mois d'octobre, selon le LSEG I/B/E/S.

Après une hausse de près de 14 % en 2025, le S&P 500 est valorisé à 23 fois les bénéfices attendus, son niveau le plus élevé depuis cinq ans.

Le S&P 500 a progressé de 0,53 % pour terminer la séance à 6 664,01 points.

Le Nasdaq a gagné 0,52% à 22 679,98 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,52% à 46 190,61 points.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par la consommation de base .SPLRCS , en hausse de 1,23%.

Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 1,7%, le Nasdaq 2,1% et le Dow 1,6%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , qui mesure la peur des investisseurs, est tombé à 21,5 points après avoir atteint son niveau le plus élevé en près de six mois, à 28,99, plus tôt dans la journée.

Les entreprises les plus précieuses de Wall Street ont été mitigées, avec Tesla TSLA.O en hausse de 2,5%, Apple AAPL.O ajoutant près de 2% et Amazon AMZN.O en baisse de 0,7%. Eli Lilly LLY.N a chuté de 2% après que Donald Trump a déclaré qu'il ferait baisser les prix des médicaments amaigrissants. State Street STT.N a chuté de 1,4 % après que les revenus nets d'intérêts de la banque au troisième trimestre ont manqué les estimations .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 2,6 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts et 6 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 37 nouveaux plus hauts et 114 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 19,6 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 20,7 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.