Wall Street termine en hausse, le "rallye de Noël" se précise

Le Dow Jones gagne 0,60%, le S&P-500 0,32% et le Nasdaq 0,22%

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi au terme d'une séance raccourcie à la veille de Noël, les indices enregistrant des gains pour la cinquième séance consécutive.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,60%, ou 288,75 points, à 48.731,16 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 22,26 points, soit 0,32% à 6.932,05 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 51,46 points, soit 0,22% à 23.613,307 points.

La récente hausse des actions américaines suscite l'espoir d'un "rallye de Noël", un phénomène saisonnier lors duquel l'indice S&P 500 enregistre des gains lors des cinq dernières séances de l'année et des deux premières de janvier.

Le regain d'enthousiasme pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) a notamment alimenté cette hausse, malgré les récentes craintes sur le secteur.

Les dernières statistiques semblent confirmer la résilience de l'économie américaine et le marché s'attend toujours à une baisse de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale (Fed) l'an prochain, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le département du Travail a annoncé mercredi que les inscriptions au chômage avaient baissé de manière inattendue lors de la semaine au 20 décembre, à 214.000 contre 224.000 la semaine précédente. Les économistes anticipaient en moyenne 224.000 inscriptions au chômage.

Les volumes d'échanges ont été faibles, les marchés boursiers américains ayant clos à 18h00 GMT. Ils resteront fermés jeudi pour Noël.

"Les rendements sont stables, les volumes sont faibles, mais les mêmes problèmes persistent: l'IA est forte, on parle de certains aspects positifs, des nouveaux modèles OpenAI et Meta, qui vont faire parler d'eux", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

"La Fed ne devrait pas baisser à nouveau ses taux, du moins pendant un certain temps. Qui sait ce qui se passera en mai, lorsque nous aurons un nouveau président à la tête de la Fed, mais la probabilité d'une baisse en janvier est très faible."

Aux valeurs, Nike NKE.N a avancé après que le directeur général d'Apple, Tim Cook, a acheté pour près de 3 millions de dollars d'actions de l'équipementier sportif.

Intel INTC.O a reculé après que des sources au fait du sujet ont déclaré à Reuters que Nvidia avait arrêté de tester la possibilité de fabriquer ses puces en utilisant le processus de production d'Intel connu sous le nom de 18A.

Dynavax Technologies DVAX.O a bondi après que Sanofi

SASY.PA a annoncé son intention de racheter la société américaine de vaccins pour environ 2,2 milliards de dollars.

(Avec Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)