Wall Street termine en hausse ; la tech a l'honneur

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en territoire positif, soutenus par les résultats meilleurs qu'attendu de deux géants du secteur technologique, Meta et Microsoft. Toujours au rayon des valeurs, Qualcomm a dévissé malgré des résultats globalement meilleurs qu'attendu. Les prévisions prudentes du groupe ont été sanctionnées. Côté statistiques, l'indice ISM s'est affiché en repli en avril, à 48,7, contre 49 en mars, un recul néanmoins moins marqué que celui anticipé. Le Dow Jones a progressé de 0,21% à 40752 points et le Nasdaq s'est adjugé 1,52% à 17710 points.

