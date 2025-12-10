 Aller au contenu principal
Wall Street termine en hausse après la Fed
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 22:16

*

Le Dow Jones gagne 1,05%, le S&P-500 0,67% et le Nasdaq 0,33%

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, comme prévu, d'abaisser ses taux.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,05%, ou 497,46 points, à 48.057,75 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 46,17 points, soit 0,67% à 6.886,68 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 77,67 points, soit 0,33% à 23.654,155 points.

La Fed a réduit de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, et a laissé entendre qu'elle pourrait les réduire de nouveau de seulement un quart de point en 2026.

Les nouvelles projections de la banque centrale américaine montrent une position médiane avec une seule baisse de taux d'un quart de point en 2026, comme dans les perspectives présentées en septembre.

La Fed voit l'inflation ralentir à environ 2,4% à la fin de l'année prochaine, malgré une accélération attendue de la croissance économique au-dessus de 2,3% et un taux de chômage à 4,4%.

Ces projections économiques associées à l'absence d'un ton trop agressif, ont encouragé les investisseurs.

"Lorsque la Fed réduit ses taux et que l'économie ne semble pas se diriger vers un ralentissement ou une récession imminents, c'est un contexte que les marchés ont tendance à apprécier", a déclaré Mona Mahajan, responsable de la stratégie d'investissement chez Edward Jones.

Aux valeurs, GE Vernova GEV.N a progressé après avoir dit prévoir une hausse de son chiffre d'affaires pour 2026 dans un contexte de forte demande pour ses infrastructures liées à l'IA.

(; version française Camille Raynaud)

