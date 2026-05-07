Wall Street termine en baisse, incertitude sur le Moyen-Orient

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, dans le sillage d'Intel et d'autres fabricants de microprocesseur, alors que l'incertitude continue de régner quant à un règlement du conflit en l'Iran et les Etats-Unis.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,63%, ou 313,62 points, à 49.596,97 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -28,01 points, soit -0,38% à 7.337,11 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -32,75 points, soit -0,13% à 25.806,196 points.

Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord temporaire pour mettre fin à leur conflit, ont indiqué jeudi des sources et responsables, alors que Téhéran étudie une proposition destinée à cesser formellement la guerre sans pour autant résoudre dans l'immédiat la question du programme nucléaire iranien ni celle de la réouverture du détroit d'Ormuz.

Selon ces sources et responsables, un accord se dessine sur un cadre qui se déroulerait en trois étapes: la fin officielle du conflit, le règlement de la crise dans le détroit d'Ormuz et l'ouverture d'un délai de 30 jours pour des négociations en vue d'un accord plus large.

"On peut connaître une série de journées comme celle-ci, mais cela n'enlève rien au fait que ce trimestre a été marqué par une reprise fulgurante, portée par les fondamentaux", a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments, à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le bon comportement des entreprises de l'intelligence artificielle (IA) et de la tech ont poussé les marchés américains vers des records alors que les investisseurs saluent la demande pour l'IA et les bons résultats trimestriels.

Les investisseurs se préparent par ailleurs à découvrir, vendredi, les chiffres mensuels de l'emploi, qui font toujours l'objet d'une grande attention lorsqu'il s'agit d'évaluer la santé de l'économie américaine.

Jeudi, les données ont montré une augmentation moins importante que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage, tandis que l'enquête ADP sur le secteur privé, publiée mercredi, a fait état d'un nombre d'emplois créés supérieur aux prévisions, ce qui témoigne d'un marché plutôt solide.

Les traders continuent ainsi de parier que la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés cette année, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie et alors que le marché du travail s'annonce résilient.

L'action Arm Holdings ARM.O cotée aux Etats-Unis a chuté, les investisseurs s'inquiétant de la capacité de l'entreprise à s'approvisionner en quantités suffisantes pour sa nouvelle puce d'IA afin de répondre à la demande.

Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont tous deux perdu près de 3%.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont gagné près de 2%, soulignant la confiance des investisseurs dans les poids lourds de l'IA.

Whirpool WHR.N a perdu 12% après que le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,27 milliards de dollars au premier trimestre, en-deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3,45 milliards.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)