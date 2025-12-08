Wall Street termine en baisse en attendant la décision de la Fed

Le Dow Jones .DJI cède 0,45%

Le S&P 500 .SPX 0,35%

Le Nasdaq .IXIC 0,14%

par Sinéad Carew et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs attendant avec nervosité la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur ses taux d'intérêts, prévue mercredi, ainsi que ses orientations futures en matière de politique monétaire.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,45%, ou 215,67 points, à 47.739,32 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 23,89 points, soit 0,35%, à 6.846,51 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 32,22 points, soit 0,14%, à 23.545,904 points.

Les espoirs d'une baisse des taux de la Fed en décembre se sont renforcés après la publication, la semaine dernière, de données montrant une légère hausse des dépenses de consommation vers la fin du troisième trimestre.

Les investisseurs restent toutefois dans l'attente d'indications quant aux orientations futures de la politique monétaire de la Fed, qui s'annonce plus divisée qu'elle ne l'a été depuis des années.

"Il sera difficile pour le marché de trouver une direction à suivre avant la réunion de la Fed", a déclaré Carol Schleif, stratégiste en chef des marchés chez BMO Gestion Privée.

"Nous sortons d'une saison des résultats d'entreprises particulièrement solide et il n'y en aura pas d'autres avant quatre semaines. Le seul véritable point d'ancrage du marché, c'est la Fed", a-t-elle ajouté.

Les opérateurs intègrent désormais dans leurs calculs une probabilité d'environ 89% d'une baisse des taux de 25 points de base mercredi, selon l'outil FedWatch du CME.

En parallèle, la hausse du rendement à 10 ans des obligations du Trésor américain, consécutive à un puissant séisme au large des côtes japonaises, a pesé sur les marchés actions.

Du côté des valeurs, l'offre hostile de Paramount Skydance

PSKY.O de 108,4 milliards de dollars pour racheter Warner Bros Discovery WBD.O , visant à surenchérir sur Netflix NFLX.O , a attiré l'attention des investisseurs. Les actions de Warner Bros Discovery ont gagné 4,41%, celles de Paramount ont bondi de 9,02% et celles de Netflix ont perdu 3,44%.

Netflix a ainsi pesé sur l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL (-1,77%), qui a sous-performé pendant la séance.

Le secteur technologique .SPLRCT (+0,93%) a en revanche été le plus performant, notamment grâce à Microsoft MSFT.O (+1,63%), Nvidia NVDA.O (+1,72%) et Broadcom AVGO.O (+2,78%).

L'attention se portera plus tard cette semaine sur les valorisations du secteur, avec la publication des résultats de Broadcom et d'Oracle ORCL.N , les investisseurs s'inquiétant des dépenses liées à l'intelligence artificielle financées par la dette.

Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont par ailleurs chuté de 6,99%, alors que le fabricant de puces a été devancé par le concessionnaire de voitures d'occasion Carvana CVNA.N (+12,06%) pour intégrer le S&P 500.

Les actions de Confluent CFLT.O ont en outre bondi de 29% après qu'IBM IBM.N (+0,4%) a annoncé son intention d'acquérir cette société d'infrastructures de données pour environ 11 milliards de dollars.

Les actions de Tesla TSLA.O ont en revanche perdu du terrain (-3,39%) à la suite d'une opinion pessimiste de Morgan Stanley sur le constructeur de véhicules électriques.

Oppenheimer a prévu lundi un objectif de fin d'année 2026 de 8.100 points pour le S&P 500, le plus élevé de Wall Street, citant des résultats solides et une résilience macroéconomique.

(Reportage Sinéad Carew à New York, avec Johann M Cherian et Pranav Kashyap à Bangalore, version française Benjamin Mallet)