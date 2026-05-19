Wall Street termine en baisse dans le sillage de l'inflation

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, le rendement des Treasuries à dix ans touchant un record en plus d'un an, alors que les craintes liées à une envolée de l'inflation persistent, malgré le recul momentané des cours du pétrole sur fond d'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,65%, ou 322,24 points, à 49.363,88 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -49,44 points, soit -0,67% à 7.353,61 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -220,02 points, soit -0,84% à 25.870,71 points.

Si le brut de pétrole LCOc , a perdu 0,73%, le prix du baril se maintenait au-dessus de 110 dollars.

Après avoir annoncé lundi sa décision de repousser une attaque prévue sur l'Iran, Donald Trump a déclaré mardi réfléchir de nouveau à mener des frappes sur le régime iranien.

Le vice-président américain JD Vance a lui fait part de progrès dans les discussions menées entre les deux parties.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR grimpait pour le troisième jour d'affilée à 4,687% soit un sommet depuis février 2025.

"Rien de constructif ne nous laisse à penser qu'il y aura un cessez-le-feu. Tant que rien ne se passe, le pétrole reste haut, les rendements obligatoires élevés et le niveau d'anxiété des marchés ne cesse de grimper", a déclaré Michael James, directeur général et trader en actions chez Rosenblatt Securities.

Les marchés estiment de plus en plus probable que la Réserve fédérale (Fed) procède à une hausse des taux d'intérêts dans un contexte inflationniste. Les investisseurs observeront attentivement mercredi la réunion de l'institution financière pour des indices sur sa politique monétaire.

"Les taux sont évidemment au centre de l'attention", a déclaré Garrett Melson, stratège en gestion de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.

"Ce n'est pas tant le niveau des taux qui pose problème, mais plutôt leur rythme de hausse. Les marchés peuvent supporter une hausse lente et régulière, mais lorsque les taux augmentent par à-coups, cela tend à provoquer une certaine indigestion sur les marchés."

Les investisseurs attendent avec impatience la publication des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , baromètre de l'intelligence artificielle (IA).

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)