Wall Street termine en baisse avant l'inflation US, les échanges commerciaux avec la Chine en ligne de mire

*

Le Dow Jones cède 0,45%, le S&P-500 0,25% et le Nasdaq 0,30%

La Bourse de New York a fini en baisse lundi avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et face à l'évolution des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,45%, ou 200,52 points, à 43.975,09 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 16,00 points, soit 0,25% à 6.373,45 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 64,62 points, soit 0,30% à 21.385,404 points.

Les données de l'inflation américaine pour le mois de juillet seront publiées mardi et les investisseurs anticipent une baisse des coûts d'emprunt de la Fed d'environ 60 points de base d'ici décembre, selon les données compilées par LSEG.

"Les marchés surveillent les taux, donc tout ce qui touche à l'inflation aura un impact sur les marchés cette semaine", a déclaré Jamie Cox, directeur associé chez Harris Financial Group. "À ce stade, tout tourne autour de trois baisses de taux contre deux."

Les titres Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont été volatiles tout au long de la journée. Un responsable américain a déclaré à Reuters que les grands fabricants de semi-conducteurs avaient accepté de reverser 15% de leur chiffre d'affaires tiré des ventes en Chine de semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle au gouvernement américain.

Cette taxe pourrait affecter leurs marges et créer un précédent permettant à Washington de taxer les exportations américaines essentielles, potentiellement au-delà des semi-conducteurs, ont déclaré des analystes.

Par ailleurs, Donald Trump a signé un décret prolongeant de 90 jours la pause en matière de droits de douane accordée à la Chine à quelques heures seulement de la date butoir devant marquer la fin des négociations commerciales, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche.

Permettre la vente de semi-conducteurs à la Chine était un enjeu majeur de l'accord signé cette année par Washington et Pékin, qui expire mardi. Lors d'une conférence de presse à la Maison blanche lundi, le président américain a salué la coopération de la Chine lors des négociations.

Les investisseurs prennent également du recul après que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré la semaine dernière leurs meilleures performances hebdomadaires en plus d'un mois.

Micron Technology MU.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre. Son titre a avancé de 4,06%.

Le titre Intel INTC.O a progressé de 3,51% alors que son directeur général, Lip-Bu Tan, devait se rendre à la Maison blanche ce lundi après que Donald Trump a réclamé la semaine dernière sa démission.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Saeed Azhar à New York, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore ; Version française Kate Entringer)