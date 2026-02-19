Wall Street termine en baisse, alors que Nvidia glisse et que les actions des sociétés de capital-investissement chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'EPAM chutent en raison de prévisions trimestrielles prudentes

Deere bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis baissent plus que prévu

(Mise à jour à la fin de la séance) par Twesha Dikshit et Noel Randewich

Wall Street a terminé en baisse jeudi, avec des pertes dans les sociétés de capital-investissement et la faiblesse de Nvidia et Apple, tandis que les gains liés aux bénéfices dans le secteur industriel ont limité les pertes.

Les sociétés de capital-investissement ont reculé après la décision de Blue Owl Capital OWL.N de vendre 1,4 milliard de dollars d'actifs et de geler les rachats dans l'un de ses fonds afin de gérer la dette et de rembourser le capital.

Apollo Global Management APO.N , Ares ARES.N , KKR & Co

KKR.N et Carlyle Group CG.O ont tous chuté, les problèmes de Blue Owl s'ajoutant aux inquiétudes récentes concernant la qualité du crédit et l'exposition des prêteurs aux valeurs logicielles. Blue Owl a également chuté.

Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O ont tous deux reculé et figuraient parmi les sociétés pesant le plus sur le S&P 500.

Les valeurs technologiques liées à l'IA ont connu des turbulences ces derniers mois en raison des inquiétudes liées aux valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'IA entraînent une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels à la logistique ont également été touchés par la crainte que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise et n'intensifie la concurrence.

"Le marché tente de déterminer quels sont les secteurs d'activité qui sont matériellement menacés par l'IA. Cette technologie se développe extraordinairement rapidement et des journées comme celle d'aujourd'hui semblent naturelles. Nous sommes à un moment du cycle où l'on se rend compte que tout le monde ne va pas gagner et que toutes les attentes ne seront pas satisfaites", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments à Atlanta.

Walmart a plongé après que le nouveau directeur général John Furner ait commencé son mandat avec des prévisions prudentes pour l'exercice 2027 , ainsi qu'un plan de rachat de 30 milliards de dollars.

Deere & Co DE.N a bondi après que le fabricant de machines agricoles ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels et battu les estimations de résultats du premier trimestre.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 20,22 points, soit 0,28%, pour terminer à 6 861,09 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 71,27 points, soit 0,31%, pour s'établir à 22 682,37. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 273,79 points, soit 0,55%, à 49.388,87.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Omnicom OMC.N a bondi après que le géant de la publicité ait battu les estimations des analystes pour les revenus du quatrième trimestre, tandis que Carvana CVNA.O a chuté après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne ait manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre .

Le fournisseur de logiciels EPAM Systems EPAM.N a plongé après que ses perspectives prudentes pour le premier trimestre aient déçu les investisseurs.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publié mercredi, a montré que les décideurs restaient divisés sur la voie à suivre cette année.

Les investisseurs ont évalué jeudi les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage qui ont indiqué une stabilisation du marché du travail , et étudieront de près le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - qui doit être publié vendredi, pour obtenir des indications sur les perspectives de la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les transactions sur les taux d'intérêt suggèrent une probabilité de 50 % que la Fed réduise ses taux d'ici sa réunion de juin, selon l'outil FedWatch du CME.