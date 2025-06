Wall Street: tendance indécise, semaine sans élan information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance vendredi, conformément au manque d'orientation qui caractérisait déjà la place américaine en début de semaine avant le congé de 'Juneteenth'.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 42.261,7 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 19.454 points.



Les indices new-yorkais avaient démarré la séance dans le vert, portés par la conviction que la Réserve fédérale pourrait finalement baisse ses taux d'intérêt dès le mois de juillet.



Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a estimé ce matin que la banque centrale pourrait être en mesure de réduire ses taux d'intérêt dès sa prochaine réunion, en dépit des pressions inflationnistes potentielles liées aux nouveaux droits de douane.



Dans un entretien accordé à la chaîne d'informations financières CNBC, Christopher Waller a jugé que la Fed devait 'faire abstraction' des hausses de prix ponctuelles provoquées par les tarifs douaniers, pour se concentrer plutôt sur la tendance de fond de l'inflation, qui montre des signes d'apaisement.



'Je pense que nous avons une certaine marge pour baisser les taux, puis nous pourrons observer l'évolution de l'inflation', a-t-il expliqué.



Les statistiques publiées dans la matinée, qui témoignent d'un ralentissement de l'activité, semblent lui donner raison.



L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ainsi ressorti en légère baisse au mois de mai, a annoncé vendredi le Conference Board, qui dit y voir un signe que de ralentissement économique.



L'indice précurseur a baissé de 0,1% le mois dernier, à 99, après avoir essuyé un repli de 1,4% en avril, selon le chiffre révisé.



Si le Conference Board dit ne pas anticiper de récession, l'organisation professionnelle indique s'attendre à un ralentissement 'significatif' de l'activité en 2025 en comparaison de 2024.



Au chapitre géopolitique, la Maison Blanche a annoncé jeudi soir que le président Trump prendrait sa décision concernant une éventuelle intervention militaire en Iran d'ici à deux semaines.



Ces commentaires - qui apaisent les craintes d'une offensive militaire imminente en ouvrant la voie à une solution diplomatique - freinent la progression des prix pétroliers.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger texan (WTI) ralentit l'allure après sa forte hausse du début de semaine, pour afficher un gain de seulement 0,1% à 75,2 dollars.



S'agissant des valeurs, Accenture lâche autour de 6% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais dévoilé des prises de commandes en repli.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour la commémoration de 'Juneteenth', le Dow Jones accuse pour le moment un recul symbolique de moins de 0,1%, tandis que le Nasdaq cède moins de 0,1%.





