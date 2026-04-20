Wall Street temporise entre tensions à Ormuz et attentes autour de la tech
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 22:17
Les marchés ont été secoués par plusieurs incidents maritimes signalés ce week-end au large d'Oman. Le Royaume-Uni a indiqué qu'un pétrolier avait été approché puis pris pour cible par des canonnières iraniennes, tandis qu'un porte-conteneurs a été touché par un projectile non identifié. L'Inde a également rapporté que certains de ses navires avaient essuyé des tirs.
La situation s'est encore tendue après que Donald Trump a laissé entendre que le cessez-le-feu avec l'Iran pourrait ne pas être prolongé au-delà de mercredi. Cette perspective ravive les craintes d'un durcissement des restrictions sur le trafic dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour l'approvisionnement énergétique mondial.
Les pertes ont toutefois été partiellement effacées après des informations du New York Times évoquant la tenue prochaine de nouvelles discussions entre Washington et Téhéran, avec l'envoi d'une délégation iranienne à Islamabad. De quoi entretenir l'espoir d'une issue diplomatique à court terme.
Sur le front des entreprises, Marvell Technology a progressé de 5,83% après des informations faisant état de discussions avec Google autour du développement de nouvelles puces dédiées à l'intelligence artificielle.
TopBuild a bondi de 19,33% après l'annonce de son rachat par QXO, dans une opération valorisant le groupe à environ 17 milliards de dollars, soit une prime d'environ 23%.
Netflix a poursuivi son repli, avec une baisse de 2,55% sur la séance, portant son recul à près de 12% depuis la publication de ses résultats et l'annonce du départ de son cofondateur Reed Hastings.
US Rare Earth a, à l'inverse, progressé de 13,18%, toujours portée par l'annonce de l'acquisition du producteur brésilien Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars.
Eli Lilly a légèrement reculé de 0,62% après avoir annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Kelonia Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique.
Les investisseurs resteront attentifs à l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, tout en surveillant une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Parmi les publications attendues figurent notamment celles de Lockheed Martin, ainsi que de plusieurs géants technologiques comme Tesla, Intel et IBM, qui pourraient donner le ton pour la suite de la saison des résultats.
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