Wall Street sur une bonne note après le deal américano-britannique

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en hausse, soutenus par l'annonce du deal commercial conclu entre Washington et Londres. Cet accord prévoit une baisse des droits de douane britanniques sur les produits américains, à 1,8% contre 5,1%, et une plus grande ouverture du marché britannique aux biens américains. La première réunion commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est prévue samedi à Genève. Coté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé plus qu'attendu. Le Dow Jones a progressé de 0,62% à 41368 points et le Nasdaq a gagné 1,07% à 17928 points.

Warner Bros Discovery a progressé de 5,26% à 9,01 dollars malgré des revenus trimestriels qui sont ressortis sous les attentes. Warner Bros a dévoilé au titre du premier trimestre une perte de 18 cents par action contre une perte de 13 cents attendu. Les revenus totaux ont chuté de 10 % au cours des trois premiers mois, à 8,98 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 9,60 milliards de dollars. Les recettes trimestrielles des studios chutent de 18 % tandis que le chiffre d'affaires de l'unité de télévision par câble se replie de 7 %.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,4% au mois de mars contre une hausse attendue de 0,5% et après une hausse de 0,5% en février.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 228000 la semaine dernière contre 231000 attendus. Elles s'élevaient à 241000 la semaine précédente.

Le coût unitaire du travail a augmenté de 5,7% au premier trimestre, à comparer avec un consensus de 5,3% et 2% au précédent trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Arm

Arm Holdings, dont le titre chute de près de 10% en avant-Bourse, a déclaré anticiper des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes au premier trimestre clos en juin. Le concepteur de puces envisage un bpa ajusté de 30 à 38 cents, là où le consensus visait 42 cents, pour des revenus allant de 1 à 1,1 milliard de dollars (contre 1,1 milliard de dollars de consensus).

Restaurant Brands

Restaurant Brands a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisé par la faible demande dans ses chaînes de restaurants. La maison-mère de Burger King a déclaré un bpa de 75 cents contre 78 cents attendu. Les revenus sur la période s'affichent en croissance de 21% à 2,11 milliards de dollars contre 2,15 milliards de dollars attendus.

WBD

Warner Bros a dévoilé au titre du premier trimestre une perte de 18 cents par action contre une perte de 13 cents attendu. Les revenus totaux ont chuté de 10 % au cours des trois premiers mois, à 8,98 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 9,60 milliards de dollars. Les recettes trimestrielles des studios chutent de 18 %. Le chiffre d'affaires de l'unité de télévision par câble se replie de 7 %.