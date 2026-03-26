 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street sur la réserve face aux incertitudes géopolitiques
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:34

Les marchés actions américains évoluent avec prudence mercredi, dans un contexte d'incertitudes persistantes autour du conflit au Moyen-Orient et de ses implications diplomatiques. Vers 16h15, le Dow Jones recule de 0,12% à 46 374 points tandis que le Nasdaq fléchit de 0,99% à 21 712 points.

Les États-Unis et l'Iran envoient des signaux contradictoires quant à la possibilité d'un accord visant à mettre fin à près d'un mois de conflit, entretenant l'attentisme des investisseurs. Si Donald Trump affirme que les Iraniens " supplient " Washington de conclure un accord, Téhéran dément, depuis le début de la semaine, toute négociation en cours.

Dans le même temps, l'Iran a officiellement répondu au plan de paix en quinze points proposé par l'administration américaine, selon l'agence Tasnim. D'après Reuters, un haut responsable iranien indique que la Turquie et le Pakistan tentent de faciliter un rapprochement entre les deux pays. Téhéran a toutefois rejeté une première proposition transmise via Islamabad.

Fidèle à son style offensif, Donald Trump a multiplié les déclarations, affirmant que les objectifs militaires américains avaient été atteints plus rapidement que prévu. "Nous avions estimé qu'il nous faudrait quatre à six semaines pour atteindre nos objectifs, et nous sommes en avance sur le calendrier", a-t-il déclaré, Le président américain a également affirmé que plus de 90% des capacités de lancement et des missiles iraniens avaient été détruits, ainsi qu'une grande partie des infrastructures militaires.

Sur le terrain, les affrontements sont toujours vifs au 27e jour du conflit. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l'armée avait "éliminé" le chef de la marine des Gardiens de la révolution iraniens. De son côté, le chef des Houthis pro-iraniens au Yémen a averti qu'une " réponse militaire " pourrait être déclenchée si la situation l'exigeait.

Le pétrole repart à la hausse

Les répercussions économiques commencent déjà à se faire sentir. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a mis en garde contre un impact négatif sur la croissance mondiale, tandis que les prix du pétrole repartent à la hausse après un bref répit, ravivant les craintes inflationnistes. Vers 16h30, le Brent et le WTI avançait respectivement de 4,60% et de 3,43%.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont établies à 210 000, légèrement en dessous des attentes (211 000), après 205 000 la semaine précédente.

Dans l'actualité des entreprises, Boeing (-1,72%) profite d'une importante commande de Korean Air, qui prévoit l'acquisition de 103 appareils entre 2026 et 2039, pour un montant estimé à 36,2 milliards de dollars sur la base des prix catalogue de 2025.

De son côté, Apple ( 1,31%) a annoncé l'intégration de quatre nouveaux partenaires - Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics - à sa chaîne d'approvisionnement américaine. Le groupe à la pomme prévoit d'investir 400 millions de dollars d'ici 2030 afin de soutenir la production locale de composants stratégiques.

Warner Bros (-0,13%) soumettra le 23 avril à ses actionnaires son projet de fusion avec Paramount Skydance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank