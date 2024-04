Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sur la réserve après les résultats des banques information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en baisse vendredi matin suite au coup d'envoi de la saison des résultats, marqué par les publications contrastées de plusieurs grandes banques américaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,6% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Alors que cette nouvelle saison de résultats suscitent beaucoup d'espoirs, les performances mitigées dévoilées par plusieurs groupes de services financiers ont quelque peu refroidi l'enthousiasme des investisseurs ce matin.



JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, perd quasiment 3% en préouverture après avoir pourtant fait état d'un bénéfice net par action (BNPA) nettement supérieur aux attentes.



Mais les analystes ont surtout retenu de la publication les propos de son directeur général Jamie Dimon, qui s'est dit inquiet de l'existence d'un grand nombre de tensions inflationnistes persistantes, et 'qui pourraient bien se prolonger' selon lui.



Pénalisés par le récent réveil de l'inflation aux Etats-Unis, qui s'est confirmé dans les statistiques parues cette semaine, le Dow Jones et le S&P 500 se dirigent vers des replis limités cette semaine.



De son côté, Wells Fargo est également attendu en baisse suite à l'annonce d'une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel.



En hausse, le titre Citigroup profite de comptes trimestriels bien meilleurs que prévu, qui surviennent alors que le groupe new-yorkais a bouclé le mois dernier un plan de restructuration d'ampleur.



Sur le front de l'économie, les prix à l'importation ont augmenté de 0,4% en mars par rapport au mois précédent, mais leur hausse s'est bornée à 0,1% hors produits pétroliers, selon le Département du Travail.



Par rapport au même mois en 2023, les prix à l'import ont progressé de 0,4% le mois dernier et sont restés stables hors produits pétroliers.



Les investisseurs sont maintenant dans l'attente de la version préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui paraîtra peu après l'ouverture.





