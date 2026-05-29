Wall Street suit la tendance haussière des marchés boursiers mondiaux, tandis que les cours du pétrole brut reculent

Le S&P 500 a suivi la hausse des marchés boursiers mondiaux et les cours du brut ont reculé vendredi, alors que les investisseurs approchaient de la fin d'une semaine écourtée par les fêtes, avec un regain d'espoir quant à une avancée vers une résolution pacifique de la guerre avec l'Iran .

Le Dow Jones a rejoint le S&P 500 en territoire positif tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, est resté pratiquement inchangé, et les rendements des bons du Trésor américain ont baissé alors que les marchés s'apprêtaient à tourner la page sur une semaine et un mois marqués par un bras de fer entre les craintes que des frappes aériennes ne brisent une trêve fragile et les signes indiquant que Washington et Téhéran se rapprochent de la table des négociations.

Le S&P 500 s'apprête à enregistrer sa neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis celle qui s'est terminée en décembre 2023.

Les trois indices devraient enregistrer des hausses mensuelles.

Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour prolonger leur cessez-le-feu et lever les restrictions sur le transport maritime alors que les négociations de paix se poursuivent, ont indiqué des sources à Reuters, mais le président américain Donald Trump n'avait pas encore approuvé l'accord qui, selon les médias d'État iraniens, n'a pas encore été finalisé.

« Les États-Unis et l'Iran ont tous deux intérêt à conclure cet accord, car le conflit n'est bon pour aucune des deux parties », a déclaré Michael Monaghan, gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs à Dallas.

« Chaque camp essayait probablement de pousser l'escalade horizontale jusqu'au bout pour obtenir le meilleur résultat possible... Espérons que nous ayons dépassé ce stade et que nous parviendrons à un accord », a-t-il ajouté.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 218,86 points, soit 0,43 %, à 50.888,48, le S&P 500 .SPX a gagné 9,06 points, soit 0,12 %, à 7.572,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 2,43 points, soit 0,01 %, à 26.915,85.

Les actions européennes ont progressé et étaient en passe d'enregistrer des gains mensuels, un accord potentiel visant à prolonger le cessez-le-feu et à rouvrir le détroit d'Ormuz ayant soutenu le moral des investisseurs.

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale a progressé de 4,36 points, soit 0,40 %, à 1.129,27.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,25 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 6,02 points, soit 0,24 %.

L'indice des actions des marchés émergents a gagné 26,16 points, soit 1,51 %, pour atteindre 1.750,80.

Les cours du Brent ont légèrement baissé, le marché attendant la confirmation de la prolongation de la trêve entre les États-Unis et l'Iran.

Le brut américain CLc1 a reculé de 0,1 % à 88,80 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 92,48 dollars le baril, en baisse de 1,31 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé pour la quatrième séance consécutive, clôturant une semaine au cours de laquelle les progrès annoncés dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ont alimenté l'optimisme des marchés.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 0,6 point de base à 4,451 %, contre 4,455 % jeudi en fin de séance. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,1 point de base à 4,9837 %, contre 4,985 % jeudi en fin de séance.

Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 0,9 point de base à 4,016 %, contre 4,025 % jeudi en fin de séance.

L'indice du dollar a légèrement progressé, mais restait en passe d'enregistrer une légère baisse hebdomadaire, dans un contexte d'espoirs fluctuants quant à une résolution à court terme du conflit au Moyen-Orient.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,05 % à 99,04, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,04 % à 1,1645 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,05 % à 159,32.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 1,16 % à 72.618,43 $. L'ethereum ETH= a baissé de 1,21 % à 1.986,70 $.

L'or a bénéficié de l'optimisme suscité par le cessez-le-feu, mais reste en passe d'enregistrer une baisse mensuelle.

L'or au comptant XAU= a progressé de 1,03 % à 4.537,99 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,74 % à 4.532,40 dollars l'once.

Stephen Culp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))