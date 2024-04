Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: semaine délicate, entre inflation et résultats information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street se prépare à aborder une semaine délicate ce lundi avec la publication des données très attendues sur l'inflation et le coup d'envoi des résultats de sociétés pour le premier trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, signe de l'attentisme qui caractérise les investisseurs.



Depuis la fin du mois de mars, un regain de prudence semble avoir gagné les places boursières mondiales, les investisseurs peinant à trouver de nouveaux catalyseurs au 'rally' qui portait les indices depuis le début de l'année.



La semaine écoulée a été marquée par une certaine aversion au risque, perceptible avec la progression d'actifs refuges comme l'or et la remontée du baromètre de la volatilité VIX, également connu sous le nom 'd'indice de la peur'.



Du fait des incertitudes croissantes qui entourent le calendrier des prochaines baisses de taux de la Fed, les grands indices new-yorkais ont tous abandonné plus de 1% la semaine passée.



Mais le démarrage de la saison des publications de résultats d'entreprises, à la fin de la semaine, pourrait peut-être leur permettre de sortir de leur apathie.



Comme à l'accoutumée, ce sont les grands groupes bancaires qui donneront le coup d'envoi de la saison des résultats vendredi, avec les annonces de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.



Sachant que le secteur financier américain est l'un des grands gagnants de Wall Street cette année - avec un gain de plus de 10% depuis le 1er janvier - cette saison des résultats fera véritablement office de test.



Les analystes attendent une progression de seulement 0,7% des bénéfices par action (BPA) des sociétés financières du S&P 500 au premier trimestre, selon les données compilées par FactSet.



Le risque lié à un éventuel réveil de l'inflation, qui serait susceptible de décaler les premières hausses de la Fed, devrait néanmoins continuer de constituer le fil rouge sur les marchés.



Les données sur les prix à la consommation (CPI) pour novembre, qui tomberont mercredi, devraient illustrer un nouveau tassement de l'inflation au mois de mars.



Avec tous ces éléments de réponse, les investisseurs pourront tenter de déterminer si le mouvement restera haussier ou si une correction est désormais devenue inévitable après les records alignés depuis le début de l'année.





