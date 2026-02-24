Wall Street se redresse après l'annonce par Anthropic de nouveaux outils d'IA ; les inquiétudes concernant les droits de douane persistent

Indices en hausse: Dow 0,59%, S&P 500 0,28%, Nasdaq 0,5%

AMD bondit après avoir conclu un méga contrat de fourniture de puces avec Meta

Home Depot augmente après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles

Keysight Technologies grimpe en flèche grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

Les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, stimulés par les actions technologiques, les investisseurs ayant pris en compte l'annonce par Anthropic de nouveaux outils d'intelligence artificielle ainsi que le changement de position du président Donald Trump en matière de politique commerciale.

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé 10 nouvelles façons pour les entreprises clientes d'intégrer sa technologie dans des domaines clés de leur travail, quelques semaines après que ses publications antérieures ont provoqué un mouvement de ventes massives des actions de logiciels traditionnels.

La société a déclaré que ses nouveaux plug-ins ont été développés conjointement avec des partenaires, parmi lesquels Thomson Reuters TRI.TO , qui possède l'agence de presse Reuters, Salesforce CRM.N et FactSet FDS.N .

Les actions de FactSet ont grimpé de 3,8 %, tandis que les actions de Thomson Reuters cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de 8,8 %.

Salesforce a progressé de 3,4 %, ce qui en fait l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow .DJI aux côtés de Home Depot HD.N , qui a augmenté de 2,7 % après que l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage a dépassé les estimations pour les résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de 0,5%, récupérant quelques pertes. Il a plongé de 23,5 % depuis le début de l'année, le secteur étant confronté aux craintes de perturbation de l'IA.

A 10:10 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 289,29 points, ou 0,59%, à 49 093,35, le S&P 500

.SPX a gagné 19,31 points, ou 0,28%, à 6 857,06, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 114,05 points, ou 0,50%, à 22 741,33.

Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 6,7% après que le fabricant de puces a déclaré qu'il avait accepté de vendre jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms META.O sur une période de cinq ans.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance étaient en hausse, Apple AAPL.O étant en tête des gains avec une hausse de 3 %, bien qu'Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O soient restés à la traîne avec une baisse de près de 1 % chacun .

Les résultats trimestriels de Nvidia , attendus après la clôture du marché mercredi, feront l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs.

Les trois principaux indices ont chuté de plus de 1% lundi, les valeurs financières .SPSY et les logiciels étant les plus touchées, les retombées de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis de vendredi sur les tarifs douaniers de Trump ayant provoqué un exode des actions à haut risque.

Après la décision de vendredi, Donald Trump a annoncé des droits de douane mondiaux temporaires de 10 %, qui sont entrés en vigueur mardi . Il a ensuite déclaré que le prélèvement serait de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si cela s'appliquerait.

"Le marché n'a pas qu'une seule préoccupation particulière... l'engouement pour l'IA est certainement devenu une préoccupation pour le marché, mais il y a aussi les préoccupations géopolitiques, les préoccupations macroéconomiques et, bien sûr, les préoccupations concernant les droits de douane", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities.

Les analystes ont également attribué la chute de lundi à un rapport baissier de Citrini Research décrivant les menaces potentielles que l'essor de l'intelligence artificielle fait peser sur l'économie mondiale.

Le mois de février a été morose pour les actions américaines, car les valorisations élevées des actions et les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle pèsent sur les secteurs technologiques et autres, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle sont réellement rentables.

Parmi les autres valeurs, Keysight Technologies KEYS.N a grimpé de20,5 % après que le fabricant d'équipements électroniques a prévu un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,34 contre 1 sur le NYSE et de 1,65 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux sommets et 11 nouveaux creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux sommets et 117 nouveaux creux.