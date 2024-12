Wall Street: sauvé par les +24% de Broadcom, ignore les taux information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Wall Street termine la semaine sur une séance de transition, avec aucune tendance au coup de cloche final (le S&P500 termine parfaitement inchangé à 6.051Pts mais il ne le doit qu'à l'envolée de +24% de Broadcom) mais les 'permabulls' se consoleront tout de même avec un nouveau record absolu du Nasdaq en intraday, à défaut d'un record de clôture (l'indice grappille tout juste 0,12% mais c'est suffisant pour terminer la semaine sur un gain global de +0,35%).



Tout comme la veille et la plupart des séances précédentes, il y avait plus de valeurs en repli qu'en hausse ce vendredi, mais comme d'habitude depuis le 7 novembre, il y a toujours un poids lourd, une locomotive XXL pour tirer le Nasdaq vers des sommets en dépit de ratios 'advance/decline' défavorables.



Le Nasdaq composite établit un record à plus de 20.060Pts grâce à Broadcom (et uniquement Broadcom qui flambe après ses trimestriels publiés jeudi soir): avec +220Mds$ de capitalisation additionnelle l'entreprise effectue une entrée tonitruante au sein du club de '1.000Mds$ de capi'.



Il y a désormais 8 'fantastiques' à Wall Street, Broadcom pesant désormais 1.050Mds$.



Broadcom représente 100% de la hausse du Nasdaq-100 qui a également battu un record vers 21.886, soit 100Pts de mieux que le 11 décembre.



Sur le front des statistiques US, les prix à l'importation aux Etats Unis ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent (stabilité hors carburant), selon le Département du Travail, tandis que les prix à l'exportation ont stagné (+0,1% hors denrées agricoles).



En variation sur 12 mois glissants, les prix américains à l'importation et à l'exportation ont respectivement progressé de 1,3% (+2,3% hors carburant) et de 0,8% (+1,2% hors denrées agricoles) le mois dernier.



Les T-Bonds se tendent de +7Pts à 4,3950% (soit +25Pts sur la semaine), le '2 ans' affiche +6Pts à 4,245%, le '30 ans' +7Pts à 4,612%.





