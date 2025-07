Wall Street: sans grande tendance malgré Microsoft et Meta information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 17:49









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York se montre hésitante jeudi après les résultats bien meilleurs que prévu de Microsoft et de Meta, alors que ceux de deux autres géants de la technologie, Apple et Amazon, sont attendus après la clôture.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 44.361,5 points, tandis que le S&P 500 avance de 0,3% à 6381,8 points. Le Nasdaq Composite prend de son côté 0,7% à 21.280,5 points.



Le S&P et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records dans les premiers échanges, dans la foulée des résultats supérieurs aux attentes publiés dans la soirée d'hier par Microsoft et Meta, deux des 'Sept Magnifiques' dont la croissance a beaucoup contribué à la bonne performance des marchés d'actions américains ces dernières années.



En s'adjugeant plus de 4%, Microsoft est devenu ce matin la seconde entreprise américaine derrière Nvidia à dépasser la barre symbolique des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière au lendemain de la publication de résultats trimestriels soutenus par le 'cloud' et l'IA.



Meta Platforms est également bien orienté, avec des gains de plus de 12%, suite à la publication de performances largement supérieures aux attentes et d'un relèvement d'objectifs annuels, dus notamment à la vigueur de ses revenus publicitaires.



Ces solides performances laissent penser aux investisseurs que le secteur n'en est qu'au tout début de la 'révolution' liée à l'IA, avec une croissance et une monétisation appelées à exploser grâce à des investissements massifs, propulsant ainsi le secteur vers une longue phase haussière.



Conséquence, le secteur des communications (+2,7%) signe la plus forte hausse du jour, devant la 'tech' (+0,7%) mais quatre des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le rouge, à commencer par ceux de la santé (-0,8%) et de l'immobilier (-0,6%).



Mais cette semaine riche en résultats d'entreprises pour les 'tech' n'est pas encore finie, puisque Amazon et Apple publieront leurs comptes ce soir. Si le géant du commerce en ligne profite de l'engouement suscité par Microsoft et Meta en progressant de 1,7%, la firme à la pomme recule de 0,1%, victime d'une certaine prudence avant la publication de ce soir.



S'agissant des données économiques, le marché n'a pas beaucoup réagi, ce matin, à la publication d'un indice des prix à la consommation dit 'PCE' - très surveillé par la Fed - en hausse de 2,6% en juin en rythme annuel (après +2,4% en mai). En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il est resté constant à +2,8%.



Du côté du marché du travail, le Département du Travail a enregistré 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 21 juillet, un chiffre en hausse de 1.000 par rapport à la semaine précédente.







