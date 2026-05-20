Wall Street sanctionne Target malgré un trimestre meilleur que prévu

Le géant de la vente au détail américain accuse le deuxième plus fort repli de l'indice S&P 500 ce mercredi, se contractant de 6% après l'annonce de ses résultats trimestriels.

Au premier trimestre 2026, le distributeur à bas prix a enregistré un chiffre d'affaires de 25,4 MdsUSD, en hausse de 6,7% sur un an, dépassant largement ses propres objectifs. Les ventes comparables ont progressé de 5,6%, soutenues notamment par une croissance de 8,9% des ventes en ligne.

"Les résultats du premier trimestre ont dépassé nos attentes et constituent des signes encourageants montrant que notre stratégie clarifiée trouve un écho auprès de nos clients et stimule une croissance généralisée dans l'ensemble de nos activités", a déclaré le CEO Michael Fiddelke.

Le dirigeant a ajouté que le groupe restait "concentré sur la discipline et la flexibilité dans un environnement opérationnel toujours incertain", tout en poursuivant ses investissements dans ses équipes, ses capacités et l'amélioration de l'expérience client.

Target a par ailleurs relevé ses perspectives pour l'exercice 2026. Le groupe vise désormais un BPA ajusté proche du haut de sa fourchette de 7,50 à 8,50 USD, ainsi qu'une croissance des ventes d'environ 4%, contre une prévision précédente inférieure de deux points.

"Nous considérons ces résultats du 1er trimestre comme une validation de notre thèse acheteuse de long terme : sous l'impulsion du nouveau CEO Michael Fiddelke, l'amélioration de l'exécution opérationnelle commence à produire des résultats tangibles, certes aidés par une base de comparaison favorable", estime John Zolidis, analyste spécialisé dans la distribution américaine.

Pour Bank of America, à sous-performance sur le dossier, certaines interrogations demeurent quant à la solidité de la reprise. "Dans un environnement de consommation toujours fragile, marqué par la hausse des prix de l'essence et la fin de l'effet favorable des remboursements fiscaux, le risque d'un ralentissement des ventes comparables reste présent", pointe la banque américaine.

Le géant Walmart, véritable baromètre du secteur, publiera ses résultats trimestriels jeudi.